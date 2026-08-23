ذاکری: ترانزیت ریلی ایران و افغانستان به ۱۳۰ هزار تن در ماه رسید

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه شبکه ریلی کشور در جریان جنگ، اظهار کرد: راه‌آهن در دوران جنگ، با توجه به شرایط خاصی که داشت، هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در جنگ ۳۹ روزه و هم در ادامه جنگ و شرایط فعلی، مورد هجمه دشمن قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله نخست، ۶ پل ارتباطی شبکه ریلی که عمدتاً در مسیر کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب قرار داشتند، منهدم شدند، اما با تلاش همکاران راه‌آهن و به لطف خدا، برخی از این پل‌ها در مدت ۱۲، ۱۵ و ۲۴ ساعت و مواردی که بازسازی آنها زمان بیشتری نیاز داشت، حداکثر ظرف پنج روز به شبکه ریلی بازگشتند.

ذاکری ادامه داد: با بازگشت این پل‌ها به مدار، ارتباطات ریلی داخل کشور و همچنین ارتباطات برون‌مرزی و مراودات بین‌المللی ریلی نیز به شرایط قبل بازگشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد راه‌آهن در دولت چهاردهم تصریح کرد: در این دولت، ارتباطات ریلی بین‌المللی نیز توسعه پیدا کرد. قطار مسافری تهران - وان که حدود پنج سال متوقف بود، مجدداً به جریان افتاد و ارتباطات ریلی با کشورهای آسیای میانه، ترکیه، افغانستان و سایر کشورهای همسایه نیز فعال‌تر شد.

وی یادآور شد: برای نمونه، در افغانستان در گذشته سالانه کمتر از ۱۵ هزار تن کالا از طریق ریل جابه‌جا می‌شد، اما این رقم در شرایط حاضر به حدود ۱۳۰ هزار تن در ماه رسیده است و پیش‌بینی ما این است که این میزان در یک سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.

مدیرعامل راه‌آهن در پایان خاطرنشان کرد: این یک حرکت جمعی و مثبت است که می‌تواند در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، توسعه صادرات، واردات و همچنین افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی مؤثر باشد.