به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با مولوی عبدالکریم فاتح، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان، گفت: شماری از سرمایهگذاران ایرانی آماده سرمایهگذاری در ساخت راهآهن بلخ ـ هرات هستند.
وی افزود: از طریق راهآهن خواف - هرات، ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تن انتقالات صورت میگیرد و تلاش میشود این میزان در آینده به ۱۶۰ هزار تن افزایش یابد.
در ادامه این دیدار، مولوی عبدالکریم فاتح، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان، از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران در بخش راهآهن قدردانی کرد و گفت: زمینه مناسب برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران داخلی و خارجی در افغانستان فراهم است و اداره خط آهن آمادگی دارد از سرمایهگذاران خارجی در این بخش حمایت و با آنان همکاری کند.
دو طرف همچنین درباره تداوم همکاریهای دوجانبه میان افغانستان و ایران و شماری از موضوعات مرتبط با حوزه حملونقل ریلی گفتگو کردند.
در این دیدار بر تقویت همکاریهای اقتصادی، توسعه دادوستد تجاری و اجرای پروژههای زیربنایی مشترک میان افغانستان و ایران تأکید شد.
هدفگذاری برای جابهجایی سالانه ۱.۵ میلیون تن کالا در افغانستان
همچنین جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه ارتباطات ریلی بینالمللی در دولت چهاردهم، اظهار کرد: در افغانستان، در گذشته سالانه کمتر از ۱۵ هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی جابهجا میشد، اما این میزان در شرایط فعلی به حدود ۱۳۰ هزار تن در ماه رسیده است.
وی تاکید کرد: پیشبینی میکنیم با تداوم روند توسعه ارتباطات ریلی و افزایش جابهجایی کالا، این میزان در یک سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.
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