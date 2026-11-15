به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رگولاتور متوجه شده شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام به عکس ها و ویدئوهای کاربران اندروید بدون رضایت یا اطلاع رسانی آنها دسترسی داشته است.

مقامات ایتالیا در بیانیه ای اعلام کردند متا از طریق یک ویژگی اپ فیس بوک که به کاربران پیشنهاد می کرد محتوایی را ازگالری خصوصی شان پست کنند، به ویدئو ها و عکس های کاربران دسترسی داشت. این شرکت ۶۰ روز فرصت دارد ویژگی مذکور را به طور پیش فرض غیرفعال کند و رضاتی کاربران را به طور جداگانه دریافت کند. سخنگوی شرکت مادر فیس بوک اعلام کرد این شرکت خواستار تجدید نظر جریمه مذکور می شود و به شدت با تصمیم رگولاتور مخالف است و همچنین آن را نامتناسب خواند.

این یک ویژگی ساده به افراد کمک می کرد ویدئوها و عکس هایشان را در فیس بوک به اشتراک بگذارند. سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد کاربران برای استفاده از این قابلیت باید ابتدا از طریق دستگاه خود مجوزهای لازم را صادر کنند و هر زمان که بخواهند می‌توانند این مجوز را از بخش تنظیمات تغییر دهند.

تحقیق در این زمینه از ۲۰۲۵ میلادی آغاز شد و استفاده احتمالی ازمحتوا برای آموزش مدل های هوش مصنوعی را پوشش نداد. همچنین رگولاتور ایتالیایی اعلام کرد حق بررسی جداگانه یک قابلیت جدید را برای خود محفوظ می‌داند. این قابلیت در سال ۲۰۲۶ راه‌اندازی شده و امکان پردازش محتوای موجود در گالری تصاویر کاربران را از طریق فضای ابری فراهم می‌کند.

به گفته رگولاتور مذکور مبلغ جریمه معادل حدود ۰.۴۷ درصد از درآمد جهانی متا است.

همچنین نهاد مذکور اعلام کرد که حدود ۲۰ میلیون کاربر اندروید در ایتالیا تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته‌اند.