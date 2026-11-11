به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اخیرا گزارش رسانه ها ۱۱۸۳ پست هرزنگاری در پلتفرم با میلیون ها بازدید ثبت کرده است.

سیرا رگو وزیر جوانان اسپانیا که وزارتخانه اش به تنهایی نمی تواند این پلتفرم را در اسپانیا ممنوع کند، از دادستان ها و آژانس حفاظت از داده خواست اقداماتی علیه این شرکت اتخاذ کنند. رگو در این باره می گوید: شبکه های اجتماعی نمی توانند یک حوزه بدون قانون باشند.

این درخواست چند ماه پس از آن انجام می شود که دولت اسپانیا خواستار تحقیقی درباره ایکس، متا و تیک تاک به اتهام ترویج محتوای سواستفاده جنسی تولید شده با هوش مصنوعی از کودکان شده بود. همزمان رگولاتورهای اروپایی نیز سختگیری بر شرکت های بزرگ فناوری را به دلیل محتوای مخرب و غیرقانونی افزایش دادند.

تیک تاک به درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

شرکت راستی آزمایی ناسودآور Masldita.es روز دوشنبه تحقیقی را منتشر کرد که نشان می داد ویدئوهایی مستهجن از سواستفاده از کودکان در این پلتفرم حداقل ۳۸ میلیون بار بازدید شده اند و بیش از ۲۵ هزار پروفایل درباره این محتوا کامنت ثبت کرده و آنها را به اشتراک گذاشته اند.

این سازمان گزارشی را روز سه شنبه منتشر و اعلام کرد تیک تاک دو اصطلاح در جستجو که در تحقیق Maldita.es به عنوان مسیرهایی برای دستیابی به محتوای سواستفاده جنسی در اسپانیا بود، را محدود کرده اما جستجو از دیگر کشورهای اروپایی به همان محتوای مستهجن منتهی می شد.