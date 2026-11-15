به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، استارشیپ عصر جمعه مصادف با ۱۳ نوامبر پانزدهمین پرتاب آزمایشی خود را انجام داد و از مقر استاربیس متعلق به شرکت اسپیس ایکس در جنوب تگزاس به مدار زمین رفت. طبق برنامه قرار بود هر دو قسمت موشک در استاربیس فرود بیایند و بازوهایی روباتیک روی برج پرتاب آنها را کنترل کنند.

اما این اتفاق نیفتاد. بوستر سوپر هوی استارشیپ پس از روشن شدن هشدار سوخت کم به سمت خلیج مکزیک هدایت شد تا در آنجا فرود بیاید. اما قسمت شیپ موشک به طور موفقیت آمیز کنترل شد و نقطه عطف مهمی برای اسپیس ایکس رقم زد.

قسمت شیپ این موشک در ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه شب گذشته به وقت گرینویچ و حدود ۲۲.۵ ساعت پس از آغاز ماموریت «پرواز ۱۵» فرود آمد. بسیاری از کارمندان اسپیس ایکس از محل کار خارج شدند تا این وسیله پرتاب مشهور به «شیپ ۴۲» را که میان ابری از دود روی برج پرتاب استاربیس فرود می آمد، تماشا کنند.

هرچند اهداف اصلی این ماموریت بازیافت دو قسمت موشک با استفاده از بازوهای روباتیک بود، اما هدف های دیگری نیز طی آن انجام شد. یکی از آنها ارسال قسمت شیپ به مدار زمین بود که در پرواز آزمایشی ۱۴ نیز انجام شده بود. استارشیپ در چهاردهمین پرتاب آزمایشی خود ۲۶ ماهواره استارلینک V۳ را به مدار پایین زمین برد و در این ماموریت نیز همین عملیات را نیز انجام داد. ۵۲ ماهواره ای که طی این دو ماموریت به فضا رفته اند، نخستین اعضای خوشه ای هستند به تدریج شامل ۱۰۰ هزار ابزار خواهد شد.

برخی از این ماهواره های استارلینک ویدئوها و تصاویری از سپر گرمایی شیپ ۴۲ ثبت کردند تا سلامت آن برای فرود کنترل شود. این تصاویر در کنار آنچه دوربین های زمینی ثبت کردند، نشان داد قسمت مذکور دروضعیتی مناسب و آماده فورد است.

اسپیس ایکس تصمیم دارد از استارشیپ برای ساخت شبکه ای بزرگتر از سیستم استارلینک V۳ در مدار پایین زمین استفاده کند که «استارمایند» نام دارد و منظومه‌ای از دیتاسنترهای مبتنی بر هوش مصنوعی در فضا خواهد بود که به گفته ایلان ماسک، قرار است میزبان یک میلیون فضاپیما باشد.