به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماموریت «پرواز ۱۵» از مقر استاربیس در جنوب تگزاس در ساعت ۲۲:۴۷ دقیقه به وقت گرینویچ آغاز شد. بوستر سوپرهوی و قسمت بالایی آن به نام شیپ بدون هیچ حادثه ای از روی پد برخاستند و با کمک پیشرانشی معادل ۱۸ میلیون پوند که از ۳۳ موتور رپتور ۳ ایجاد شده بود، به آسمان رفتند.

این پرواز در مراحل اولیه صعود را با موفقیت انجام داد و موتور اصلی سوپر هوی خاموش شد و حدود ۲.۵ دقیقه پس از پرتاب پس از آن موتورهای رپتور قسمت شیپ طی مرحله جدایش گرم را انجام داد که طی آن هم‌زمان با جدا شدن از بوستر، موتورهای رپتور روشن شدند. پس از مرحله جداسازی، برای بازگشت به استاربیس تغییر جهت داد و همزمان شیپ به سمت مدار پایین زمین حرکت کرد.

اسپیس ایکس در ابتدا قصد داشت موشک سوپر هوی را در برج پرتاب استاربیس با بازوهای روباتیکی به طور کنترل شده فرود بیاورد. اما این اتفاق نیفتاد. شرکت تلاش برای گرفتن قسمت موشک و فرود کنترل شده بوستر در خلیج مکزیک در حدود ۶.۵ دقیقه بعد از پرتاب را به دلایلی که تاکنون مشخص نشده، لغو کرد.

کنترل موفقیت آمیز این قسمت موشک نقطه عطف مهمی برای اسپیس ایکس و تلاش های آن جهت طراحی استارشیپ به عنوان یک وسیله پرتاب قابل مصرف سریع به حساب می آمد. در صورت انجام عملیات، این نخستین بازیافت موفقیت آمیز سوپر هوی «ورژن ۳ «به حساب می آمد که اسپیس ایکس از ابتدای سال جاری میلادی آن را به پرواز در می آورد. این شرکت قبلا بار وسایل پرتاب سوپر هوی V۱ را بازیافت کرده و از آنها در پروازهای بعدی استفاده کرد.

از سوی دیگر موتورهای رپتور فضاپیمای شیپ پس از جدایی مرحله‌ای نیز به کار خود ادامه دادند و نخستین مرحله از احتراق آن‌ها کمی پس از گذشت هشت دقیقه از زمان پرتاب به پایان رسید.

پس از آن نیز همه‌چیز برای شیپ طبق برنامه پیش رفت. دومین مرحله احتراق موتورهای فضاپیما که حدود ۲۰ ثانیه طول کشید، باعث شد شیپ در مدار پایینی زمین در ارتفاع حدود ۲۷۵ کیلومتر مستقر شود.