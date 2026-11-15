به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، در جریان بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی منطقه ۱۷ در صحن علنی شورای شهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح‌های فرهنگی، درمانی و ترافیکی این منطقه، بر ضرورت تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و از پیشتازی منطقه ۱۷ در جابه‌جایی تیرهای برق مزاحم خبر داد.

وی با اشاره به پروژه احداث مجموعه فرهنگی شهدای بوستان بهاران اظهار کرد: این پروژه که از سوی معاونت اجتماعی واگذار شده و اجرای آن بر عهده معاونت عمران است، با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال اجراست. این مجموعه در فضای مناسبی احداث شده و با بازطراحی صورت‌گرفته، از ظرفیت خوبی برخوردار است که با پشتیبانی مالی می‌تواند در بهمن‌ماه سال جاری به بهره‌برداری برسد.

آقامیری همچنین با اشاره به احداث دارالقرآن مرکزی منطقه ۱۷ افزود: این مجموعه در هشت طبقه و با زیربنای یک‌هزار و ۲۴۰ مترمربع طراحی شده و از استانداردهای مناسبی برای آموزش قرآن، مفاهیم و تفسیر برخوردار است. این پروژه نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال اجراست و با تأمین اعتبارات مورد نیاز، می‌تواند در آینده نزدیک تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران در ادامه، زیرگذر سواره غربی خط راه‌آهن تهران ـ اهواز در خیابان متین را از پروژه‌های مهم و اثرگذار منطقه برشمرد و گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در حال اجراست و نقش مهمی در تسهیل دسترسی غرب به شرق و رفع مشکلات تردد شهروندان دارد. با توجه به نیاز جدی ساکنان این محدوده، ضروری است پشتیبانی مالی لازم از این پروژه صورت گیرد تا در صورت تأمین منابع، اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

آقامیری با تأکید بر اهمیت احداث مرکز سلامت مهرگان نیز تصریح کرد: این مجموعه با زیربنای یک‌هزار و ۳۷۵ مترمربع و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در حال ساخت است و یکی از ویژگی‌های مهم آن، پیش‌بینی خدمات تخصصی دندانپزشکی است. این مرکز قابلیت استقرار ۱۵ یونیت دندانپزشکی را دارد و می‌تواند به یکی از مراکز تخصصی دندانپزشکی در جنوب تهران تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت مرکز تخصصی دندانپزشکی منطقه ۶ به‌عنوان نمونه‌ای از این خدمات، که با ۱۴ یونیت و فعالیت ۲۲ دندانپزشک متخصص به شهروندان خدمات ارائه می‌کند، خواستار توجه ویژه شرکت شهر سالم به تجهیز و راه‌اندازی مرکز سلامت مهرگان شد تا این مجموعه پس از تکمیل عملیات ساختمانی، هرچه سریع‌تر به چرخه خدمت‌رسانی وارد شود.

آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای جمع‌آوری و جابه‌جایی تیرهای برق مزاحم در معابر شهری اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارساله مدیریت شهری، ۲هزار و ۸۲۸ تیر برق مزاحم در سطح شهر تهران شناسایی شده که تاکنون یک‌هزار و ۵۹۸ تیر جمع‌آوری یا جابه‌جا شده است. از این تعداد، ۲۰۰ تیر مربوط به منطقه ۱۷ است که این منطقه را در جایگاه نخست جابه‌جایی تیرهای برق مزاحم در شهر تهران قرار داده است. منطقه ۱۲ نیز با جابه‌جایی ۱۰۰ تیر در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان اینکه وجود تیرهای برق مزاحم همواره یکی از مطالبات شهروندان در دیدارهای مردمی بوده است، خاطرنشان کرد: این موانع علاوه بر ایجاد مشکل برای تردد خودروهای شخصی، در مسیر عبور خودروهای امدادرسان نیز اختلال ایجاد می‌کردند و رفع این مشکل تأثیر مستقیمی در تسهیل رفت‌وآمد و ارتقای ایمنی معابر دارد.

آقامیری در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در منطقه ۱۷، از تلاش کارکنان و مدیران شهری، به‌ویژه آقای سیفی، شهردار منطقه، و همچنین معتمدان محلات قدردانی کرد و تلاش مجموعه مدیریت شهری منطقه را در پیشبرد پروژه‌ها و رفع مشکلات شهروندان شایسته تقدیر دانست.