اکبر آیین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «جنوب‌زنی» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی داوود پارسا از استان کهگیلویه و بویراحمد، در بخش صحنه‌ای رویداد ملی «سوره فراتهران» به جمع هفت اثر منتخب راه یافت.

وی افزود: از راه‌یابی نمایش «جنوب‌زنی» به جمع هفت اثر منتخب بخش صحنه‌ای رویداد ملی «سوره فراتهران» خبر داد.

مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از بررسی و داوری آثار رسیده به این رویداد، هفت اثر به‌عنوان آثار برگزیده بخش صحنه‌ای معرفی شدند که در این میان، نمایش «جنوب‌زنی» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی داوود پارسا از استان کهگیلویه و بویراحمد نیز موفق به جلب نظر هیئت داوران شد.

آیین با اشاره به موضوع این اثر نمایشی افزود: نمایش «جنوب‌زنی» با محوریت مقابله عشایر با توطئه‌های مستر جیکاک، جاسوس انگلیسی در میان ایلات و عشایر، به روایت بخشی از تاریخ و مقاومت مردم این منطقه می‌پردازد.

مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: رویداد ملی «سوره فراتهران» با هدف حمایت از تولیدات نمایشی استان‌ها و تقویت جریان تولید و اجرای آثار نمایشی، در پاییز و زمستان ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: حضور هنرمندان استان در رویدادهای ملی بتواند زمینه‌ساز رشد، پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر هنرهای نمایشی در کهگیلویه و بویراحمد باشد.

آیین در پایان ضمن تبریک این موفقیت به نویسنده، کارگردان و عوامل نمایش «جنوب‌زنی»، بر تداوم حمایت حوزه هنری از تولیدات نمایشی و فعالیت هنرمندان استان تأکید کرد.