به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره ملی تئاتر آیینی سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز به مدت چهار روز در شهر باستانی سقز برگزار می‌شود و میزبان گروه‌های نمایشی از مناطق مختلف کشور و هنرمندان خارجی است.

بر اساس اطلاعات دبیرخانه جشنواره، ۸۰۴ اثر به این رویداد ارسال شده که از میان آنها ۱۲ اثر به صورت مستقیم به بخش رقابتی راه یافته‌اند.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های تئاتر خیابانی، آیین‌های نمایشی و هنرهای سنتی، زمینه حضور هنرمندان و ارتباط مخاطبان با گونه‌های مختلف نمایش را فراهم کرده است.

حضور گروه‌های نمایشی در شهرهای کردستان

بر اساس جدول برنامه‌ریزی جشنواره، اجراهای نمایشی در روزهای ششم، هفتم و هشتم آبان در سقز و همچنین در سنندج و بانه برگزار می‌شود.

در سقز، برنامه‌های جشنواره در روز ششم آبان با اجرای نمایش‌های «کارناوال افتتاحیه» با حضور گروه‌های نمایشی و مردم شریف سقز و «ژنه وین و ناسو» از کردستان آغاز شد.

روز پنجشنبه ۷ آبان نیز نمایش‌های «وزرا کشی» از کرمانشاه و «عروس برون» با اجرای گروهی از کهگیلویه و بویراحمد در بانه روی صحنه می‌روند.

اجرای نمایش‌ها در سنندج و بانه

در سنندج، روز جمعه ۸ آبان نمایش‌های «تافره‌ت» از کردستان، «عروس برون» از کهگیلویه و بویراحمد و «هنوز دیر نیست» با موضوع سیستان و بلوچستان و ایرانشهر اجرا می‌شوند.

در بانه نیز نمایش‌های «وزرا کشی» از کرمانشاه و «عروس برون» از کهگیلویه و بویراحمد و بویراحمد در روزهای پنجشنبه و جمعه به اجرا درمی‌آیند.

همچنین در سقز، برنامه‌های روز جمعه ۸ آبان شامل نمایش‌های «تافره‌ت» از کردستان، «وزرا کشی» از کرمانشاه، «بوکه بارانه» از کردستان و قروه، «عروس برون» از کهگیلویه و بویراحمد و «به یمانی دوست‌سان» از عراق و کلاتر است.

معرفی ظرفیت‌های آیینی و نمایشی

در بخش دیگری از برنامه‌های جشنواره، نمایش‌هایی از استان‌های مختلف کشور و مناطق فرهنگی از جمله آذربایجان شرقی، گیلان، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان حضور دارند.

برنامه‌های این رویداد در سقز در پارک مولوی کرد و میدان تئاتر برگزار می‌شود و اختتامیه جشنواره نیز روز شنبه ۹ آبان ساعت ۱۰ صبح پیش‌بینی شده است.

چهارمین جشنواره ملی تئاتر آیینی سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز با گردهم‌آوردن گروه‌های داخلی و خارجی، فرصتی برای معرفی هنرهای نمایشی، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های فرهنگی استان کردستان فراهم کرده است.