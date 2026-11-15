به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با اشاره به گستردگی طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب برای ۸۷ هزار و ۳۱ واحد مسکونی در قالب ۸۸ سایت در دستور کار آبفای استان قرار دارد که به دلیل ویلایی بودن واحدها، اجرای این طرح‌ها با حجم گسترده‌ای از عملیات زیرساختی همراه است.

وی افزود: بر اساس برآوردها، تکمیل زیرساخت‌های آبرسانی این سایت‌ها به حدود ۹ هزار میلیارد تومان و اجرای زیرساخت‌های فاضلاب به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرعامل آبفای استان یزد با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است، تصریح کرد: از این میزان، ۸۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت، ۸۱ میلیارد تومان از طرح‌های زیرساختی وزارت نیرو، ۱۴.۶ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و یک‌هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات راه و شهرسازی و صندوق ملی توسعه مسکن تأمین شده است.

علمدار درباره وضعیت زیرساخت‌های آبرسانی گفت: برای تأمین آب سایت‌های نهضت ملی مسکن، اجرای ۹۲۷ کیلومتر شبکه توزیع و ۱۱۶ کیلومتر خط انتقال پیش‌بینی شده که تاکنون به‌ترتیب ۳۲۷ و ۲۵ کیلومتر از آن‌ها اجرا شده است.

وی تأمین آب به ظرفیت ۸۹۰ لیتر بر ثانیه، احداث ۲۳ مخزن با مجموع ظرفیت ۷۹ هزار مترمکعب و حفر حدود ۲۶ حلقه چاه را از دیگر نیازهای این بخش عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین با اشاره به زیرساخت‌های فاضلاب اظهار کرد: برای پاسخگویی به نیاز این سایت‌ها، اجرای ۷۸۸ کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضلاب و ایجاد ظرفیت تصفیه‌خانه‌ای معادل ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز پیش‌بینی شده است.

علمدار تأکید کرد: با توجه به پراکندگی سایت‌ها و گستردگی عملیات اجرایی، تأمین به‌موقع اعتبارات و تداوم حمایت دستگاه‌های مسئول، شرط اصلی تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه خدمات پایدار آب و فاضلاب به متقاضیان مسکن است.