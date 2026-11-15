به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، احمد ترکمانی با اشاره به بازدید شبانه اعضای کمیسیون فرهنگی از گذر مسجد جامع یزد اظهار کرد: در این بازدید، فعالیت حدود هشت موکب خدمت‌رسان به شهروندان بررسی و ظرفیت‌ها و نیازهای آن‌ها برای بهبود شرایط فعالیت شناسایی شد.

وی افزود: فعالیت این مجموعه‌ها جلوه‌ای از مشارکت مردمی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است و حمایت از آن‌ها می‌تواند به توسعه خدمات فرهنگی در شهر کمک کند.

ترکمانی با اشاره به بررسی موضوع در نشست کمیسیون فرهنگی شورای شهر تصریح کرد: با حضور نمایندگان سازمان سیما و منظر شهری، معاونت فرهنگی شهرداری، اداره‌کل میراث فرهنگی و مجموعه حفظ آثار، ابعاد مختلف فعالیت موکب‌ها بررسی و پیشنهادهایی برای سامان‌دهی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در این محدوده به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی را برای تحقق این برنامه‌ها ضروری دانست و گفت: هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان و تقویت هویت فرهنگی گذر مسجد جامع را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به ساکنان قدیمی بافت تاریخی اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری باید همراه با حفظ هویت اجتماعی محلات و توجه به آرامش و کیفیت زندگی ساکنان باشد.

ترکمانی خاطرنشان کرد: میراث تاریخی یزد تنها به بناها و آثار معماری محدود نمی‌شود، بلکه مردمی که سال‌ها در این محلات زندگی کرده و در حفظ اصالت آن‌ها نقش داشته‌اند نیز بخشی ارزشمند از میراث اجتماعی و فرهنگی شهر هستند؛ از این رو، توجه هم‌زمان به میراث کالبدی و هویت انسانی بافت تاریخی ضرورت دارد.