به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اظهار داشت: در چند روز اخیر، ایران ما شاهد برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای گمنام، آشنایان آسمان و غریبان خاک، بود. این تشییع برای ما ایرانیان یادآور فرهنگ این مردم است.

ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که واقعاً نمی‌توان از آن گذشت، تحولاتی است که در غزه در حال وقوع است. رژیم صهیونیستی کارزار نسل‌کشی فلسطینیان را در زمستان نیز ادامه می‌دهد. وضعیت فاجعه‌بار در غزه، وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. همچنان در سراسر غزه، مردم فلسطین با انواع و اقسام جنایات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در کرانه باختری نیز شاهد ادامه حملات و انفجار منازل فلسطینیان و بازداشت‌های گسترده هستیم.

کشورهای اسلامی برای حمایت از فلسطین وظیفه اقدام عملی دارند

بقایی تأکید کرد: بیان مظلومیت فلسطین، فریاد زدن برای انسانیت است و کشورهای اسلامی در قبال اقدام عملی وظیفه دارند؛ مسئله فلسطین، مسئله انسانیت است.

گزارش‌دهی یک‌سویه آژانس به اعتبار این نهاد لطمه زده است

وی در رابطه با نحوه انتشار گزارش‌های آژانس اظهار داشت: آژانس دچار یک مشکل ساختاری است که گزارش‌های آن سر از رسانه‌های غربی درمی‌آورد. آژانس تحت تأثیر رویکردهای جانبدارانه برخی از مدیران خود و تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بر همان روش پیشین خود پافشاری می‌کند؛ یعنی گزارش‌دهی یک‌سویه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. این روند هم به اعتبار آژانس به‌عنوان نهاد صلاحیت‌دار بین‌المللی در خصوص موضوع هسته‌ای لطمه زده و هم مسئولیت آژانس را در پی خواهد داشت.

بهانه‌سازی درباره برنامه هسته‌ای ایران سودی برای آنها نداشته است

وی افزود: بهانه‌سازی برای تشدید فضا درباره برنامه هسته‌ای ایران سودی برای آنها نداشته است؛ چراکه در دوره‌های قبلی، گزارشی که ارائه دادند و قطعنامه‌ای که صادر کردند، منجر به طرح موضوع در شورای امنیت شد؛ در حالی که دو عضو شورای امنیت موافق این روند نیستند.

اعتراف آژانس به توقف فعالیت‌های خود در ایران پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای

بقایی تصریح کرد: نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد و حائز اهمیت است، این است که آژانس جزو معدود مواردی است که ظاهراً مجبور شده به این واقعیت اعتراف کند که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، وضعیت بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده و باعث شده فعالیت‌های آژانس در ایران متوقف شود. آژانس و شخص مدیرکل این واقعیت عریان را نادیده گرفتند.

تصمیم‌گیری درباره معاهده منع اشاعه در نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود

وی در مورد موضوع معاهده منع اشاعه نیز گفت: این موضوعی است که باید در نهادهای ذی‌ربط درباره آن تصمیم‌گیری شود. تا زمانی که عضو معاهده هستیم، به تعهدات مندرج در آن نیز پایبند هستیم.

این کشورهای منطقه هستند که باید پاسخگوی خسارات وارده به ایران باشند

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس در خصوص مسئول شناختن ایران در حمله به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریافت غرامت از ایران، گفت: این ادعا را جدی نگیرید؛ چراکه خودشان می‌دانند چقدر بی‌مبنا و سبک است. این کشورها و دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس باید مراقب باشند زخم‌های کهنه را نیشتر نزنند. باید بدانند حمایت‌های همه‌جانبه کشورهای منطقه از رژیم صدام از یاد ایرانیان محو نشده است و آن پرونده‌ای باز است.

وی افزود: اکنون هیچ تردیدی نیست که چند صد میلیارد دلار از سوی برخی کشورهای منطقه به رژیم صدام کمک شد. کمک‌های تسلیحاتی و نظامی، اعزام نیرو و سرباز و همه این موارد مستند شده و مطالبه تاریخی ایرانیان است. در وضعیتی که این کشورها فعالانه در تجاوز نظامی علیه یک کشور همسایه مشارکت داشتند و فضا، آب و خاک خود را در اختیار متجاوزان علیه سرزمین ایران قرار دادند، چگونه می‌توانند صحبت از دریافت غرامت از ایران کنند؟ آسیب‌ها و خسارات وارده به ایران، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، منشأیی در اقدامات برخی کشورهای منطقه داشته است. کشورهایی که مستقیم و غیرمستقیم در تجاوز علیه ایران نقش داشتند، به‌عنوان همراه و همدست متجاوزان محسوب می‌شوند و شریک جنایاتی هستند که در ایران مرتکب شدند.

ایران مستندات مشارکت کشورهای منطقه در تجاوز نظامی را جمع‌آوری کرده است

وی ادامه داد: این ما هستیم که مطالبه غرامت داریم و همه مواردی را که کشورهای منطقه در کمک به آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش داشتند، مستندسازی کرده‌ایم. قطعاً با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. مسئولیت این کشورها محرز است. آن‌قدر این موضوع آشکار و روشن بوده که حتی اگر مقامات آمریکایی به آن اعتراف نمی‌کردند، برای ما روشن بود که موشک‌ها، پهپادها و هواپیماهایی که از پایگاه‌های این کشورها به پرواز درآمده‌اند و کمک‌های لجستیکی و پایگاه‌هایی که در این کشورها تخریب شده‌اند، نشانه‌ای از مشارکت آنهاست.

اقدامات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا ماهیت دفاعی داشته است

بقایی تأکید کرد: هیچ اقدامی از طرف ایران علیه حاکمیت ملی کشورهای همسایه نبوده است. اقدامات ایران مطلقاً ماهیت دفاعی داشته و پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا را هدف قرار داده است.

روسیه و چین به‌خوبی می‌دانند تحولات منطقه نتیجه ماجراجویی آمریکاست

وی در مورد نشست سه‌جانبه روسیه، چین و آمریکا گفت: اینکه سه قدرت جهانی بخواهند در مورد یک قدرت جهانی دیگر گفت‌وگو کنند، امر عجیبی نیست. ما با روسیه و چین در تماس نزدیک هستیم. چین و روسیه شرکای راهبردی ما هستند و مواضع ما را به‌خوبی می‌دانند. آنها به‌خوبی آگاه هستند آنچه در منطقه ما در حال وقوع است، نتیجه ماجراجویی آمریکاست؛ لذا در هر تعاملی، از آمریکا خواستار پاسخ‌گویی خواهند بود. ما به‌صورت مستمر از طریق تماس‌های تلفنی و سفارتخانه‌ها با روسیه و چین رایزنی می‌کنیم.

آمریکا هیچ باوری به شعارهای حقوق بشری خود ندارد

بقایی در مورد عدم حضور آمریکا در جلسه حقوق بشر گفت: آمریکا هیچ باوری به شعارهایی که درباره حقوق بشر می‌داد، ندارد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد به کسی که شمشیر در دست دارد، از قانون صحبت نکنید. این اظهارات نشان‌دهنده اوج بی‌مسئولیتی دولتی است که ارزشی برای حقوق بین‌الملل قائل نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر، آمریکا از بسیاری از اسناد بین‌المللی خارج شده است. بخشی از این سیاست نیز در خصوص دیوان بین‌المللی کیفری در حال وقوع است. اصرار آمریکا بر مصون کردن رژیم صهیونیستی از هرگونه مؤاخذه به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، بخشی از این سیاست است.

رفت‌وآمد هواپیماها به ایران را در چارچوب مذاکرات نبینید

وی در مورد حضور هواپیمای قطری در ایران گفت: قرار نیست من در مورد هر پروازی که انجام می‌شود، پاسخ بدهم. این رفت‌وآمدها انجام می‌شود و قرار نیست هر هواپیمایی که به ایران رفت‌وآمد می‌کند، به معنای آغاز روند مذاکراتی باشد. این رفت‌وآمدها را در چارچوب مذاکرات نبینید؛ کشور در حوزه‌های مختلف تعاملات دارد.

ایران از حق خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای چشم‌پوشی نمی‌کند

بقایی در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا در پیشنهادات خود طرحی برای وادار کردن ایران به چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای‌اش مطرح کرده است، گفت: سیاست اعلامی آمریکا از ابتدا این جهت‌گیری را داشته که ایران از حق خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای کوتاه بیاید. ایران طرفی نیست که از حق بنیادین، حاکمیتی و حقی که طبق معاهده منع اشاعه برای آن وجود دارد، بگذرد.

آمریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرده است

بقایی در مورد ادعاهای آمریکا درباره مذاکرات گفت: ما به دعواهای داخلی آنان کاری نداریم، ولی این واقعیت است که آمریکا دیپلماسی را از معنا تهی کرده است. دیپلماسی ابزاری برای جلوگیری از تنش است، اما آمریکا از دیپلماسی برای کمین و شبیخون استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دنیا با سوءظن به ادعاهای دیپلماتیک آمریکا نگاه می‌کند؛ به‌ویژه ایران که تجربه سنگینی از تعامل با آمریکا دارد. ما حتماً موظفیم تجربه‌ها را مدنظر قرار دهیم.

ادعای دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی سخیف و بی‌اساس است

وی در مورد ادعاهای مطرح‌شده درباره دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی گفت: این به یک عادت تبدیل شده است که کشورهای اروپایی بدون احساس نیاز به ارائه مدرک و دلیل، اتهام‌زنی می‌کنند. این ادعاها سخیف است. این الگو در میان آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی رواج یافته است.

وی افزود: اتهام‌زنی بدون هیچ دلیل و مدرکی انجام می‌شود و به نظر می‌رسد این ادعای دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی، برای فرار از قصورات خودشان مطرح شده است. وظیفه فرانسه بوده و هست که اگر ایرادی در سامانه‌های سرمایشی خود یافته، آن را برطرف کند.

بقایی ادامه داد: یک شرکت مستقر در رژیم صهیونیستی گفته بود که این سامانه‌ها مشکل دارند؛ طرفی که به عملیات‌های پرچم دروغین عادت دارد و در کشورهای اروپایی نیز چنین عملیات‌هایی مشتری دارد و به‌راحتی خریدار پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: این ادعاها هیچ وجاهتی ندارد و از فرانسه انتظار داریم که این مباحث را متوقف کند؛ چراکه مسئولیت بین‌المللی فرانسه را به دنبال دارد.

برای ما عملکرد آمریکا به‌عنوان یک دولت مهم است، نه دعواهای انتخاباتی آن

وی در مورد انتصاب روبیو به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد آمریکا گفت: برای ما مسائل و دعواهای انتخاباتی آمریکا اهمیت ندارد. خیلی وقت‌ها مسائل داخلی آنها به دیپلماسی نیز سرایت می‌کند. از یک نظر، نباید تفاوت معناداری بین افراد مختلف قائل شد. شاهد بودیم که تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران حتی در واشنگتن تصمیم‌گیری نمی‌شود و در جای دیگری سکان سیاست خارجی آمریکا در منطقه غرب آسیا را می‌چرخانند. برای ما عملکرد و رفتار آمریکا به‌عنوان یک دولت مهم است.

آمریکا عامل مختل شدن جریان تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است

وی در مورد درخواست‌ها برای عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز تصریح کرد: ما از همان زمان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و در اوج درگیری، با بخش‌های ذی‌ربط سازمان ملل در ارتباط بودیم و اعلام کردیم که آماده کمک برای انتقال اقلام بشردوستانه هستیم.

بقایی افزود: سازمان ملل از ابتدا مکلف بود درباره تجاوز علیه ایران موضع بگیرد و مقامات سازمان ملل در این خصوص مسئولیت دارند. هم‌اکنون باید طرفی را مخاطب قرار دهند که باعث‌وبانی این وضعیت است و موجب مختل شدن جریان تردد کشتی‌ها شده است. در هر گفت‌وگویی نباید این موضوع را از یاد ببریم که عامل این وضعیت آمریکاست.

دوستی ایران و عراق در چنین مواقعی باید اثبات شود

وی در مورد دیدار رؤسای جمهور ایران و عراق در آنتالیا گفت: در هر تماس میان رؤسای جمهور ایران و عراق، درباره موضوعاتی که منافع یا نگرانی‌های دو کشور محسوب می‌شود، صحبت می‌شود. ایران و عراق همسایگان دائمی یکدیگر خواهند بود و دوستی این دو کشور در چنین مواقعی باید اثبات شود.

آژانس باید درباره استقلال خود از نفوذ آمریکا و اروپا تصمیم بگیرد

بقایی در مورد درخواست بازرسی بازرسان آژانس گفت: آژانس نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن تاریخچه این مسئله، از ایران درخواست کند. آژانس باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد یک نهاد مستقل فنی باشد یا همچنان تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی قرار گیرد. تکرار این گزاره‌ها به‌صورت یک‌سویه علیه ایران، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

هیچ تعرض نظامی آمریکا و دیگران بدون پاسخ نخواهد ماند

وی در مورد حمله پهپادی به بحرین گفت: هیچ تعرض نظامی آمریکا و دیگران بدون پاسخ نخواهد ماند. این موضوع را در عمل اثبات کردیم و در آینده نیز نیروهای مسلح ما به هر روشی که صلاح بدانند، پاسخ خواهند داد.

استفاده ایران از دیپلماسی به معنای امید بستن به طرف مقابل نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد تعرضات آمریکا و اظهارات ترامپ مبنی بر عدم استقبال از مذاکرات تصریح کرد: ما بر کار خودمان متمرکز هستیم و به توانمندی‌های خود متکی هستیم. اینکه ایران از ابزار دیپلماسی استفاده کرده است، به این معنا نیست که به طرفی امید بسته‌ایم.

سرنوشت مردم منطقه به آمریکا هیچ ارتباطی ندارد

وی در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه موضوع لبنان چه ارتباطی با ایران دارد، افزود: این سؤال را باید مردم لبنان و منطقه از آمریکا بپرسند که موضوع لبنان و منطقه ما به شما چه ربطی دارد؟ از ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر در امور داخلی کشورها مداخله سیاسی و نظامی می‌کنند و بعد سؤال می‌کنند تحولات منطقه چه ارتباطی با کشورهای منطقه دارد. در رابطه با کوبا، ونزوئلا و دیگران نیز همین رویه را در پیش گرفتند، اما پاسخ این است که سرنوشت مردم منطقه به شما هیچ ربطی ندارد.

ایران در مرحله بررسی تعلیق یا کاهش سطح غنی‌سازی نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد ایران تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم یا کاهش سطح آن را بپذیرد، گفت: خیر؛ اکنون در آن مرحله نیستیم و بحثی در خصوص جزئیات مرتبط با موضوع هسته‌ای نداشته و نداریم.

در جنگ تمام‌عیار با بازیگران شرور قرار داریم

بقایی در مورد اینکه چرا نظامیان پاسخ آمریکا را می‌دهند، تصریح کرد: بعضی از ما یادمان می‌رود که در یک جنگ تمام‌عیار و در مصاف با بازیگران شرور قرار داریم. در چنین شرایطی، تقسیم کار یا مباحثی که در سطح داخلی مطرح می‌شود، دلیلی نمی‌شود کسی سستی به خرج دهد. مگر طرف مقابل برای تعرض به ایران چارچوبی دارد؟ دیپلمات‌های آنان خنجر به کمر بسته‌اند و از توهین و فحاشی برای آسیب زدن به ایران دریغ نمی‌کنند.

آلمان در جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی شریک است

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد گزارش‌های رسمی درباره ارسال تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی با همدستی آلمان، گفت: اقدام آلمان در ارسال محموله‌های تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی امر پوشیده‌ای نیست و قطعاً آلمان در هر جنایتی شریک است. این یک قاعده حقوقی است و آلمان هرگز نمی‌تواند خود را از مسئولیت مبرا کند.

وی افزود: از میناب و لامرد نام بردید، اما جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بی‌شمار است. اقدامات آلمان یادآور اقداماتی است که در دهه ۱۳۶۰ انجام داد. این اقدامات را در سطح رسمی پیگیری می‌کنیم.

آمریکا باید درباره جنایات خود علیه ملت ایران پاسخگو باشد

وی در مورد اهانت‌های مقامات آمریکایی علیه ملت ایران گفت: حرفی که استفاده کردند، ما هم با ضمه الف داریم؛ اُف بر کسانی که جنایت کردند و اکنون خودشان را در مخفیگاه‌ها پنهان کرده‌اند و به زمین و زمان فحش می‌دهند. اینها همان کسانی هستند که بارها مدعی پیروزی شدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمریکا باید نزد افکار عمومی جهان و مردم خود پاسخگو باشد. جنایاتی در لامرد و میناب رخ داده و آنها مرتب از پاسخگویی در خصوص آن طفره می‌روند. این ترسی است که خودشان برای خود ایجاد کرده‌اند.

بهتر بود آمریکا به‌جای خرید موشک، زیرساخت‌های ناوبری خود را نوسازی می‌کرد

وی در مورد لغو گسترده پروازها در آمریکا گفت: نکته‌ای که مطرح کردند، این بود که این اتفاق به دلیل فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های مربوطه رخ داده است؛ اما حتماً افکار عمومی آمریکا سؤال می‌کنند که آیا بهتر نبود به‌جای هزینه میلیارد دلاری برای خرید انواع موشک‌ها و کشتار مردم ایران، تجهیزات ناوبری خود را نوسازی می‌کردید؟

بقایی ادامه داد: این موضوع نشان داد که مقامات آمریکایی برای مسائل مردم خود اهمیتی قائل نیستند و تمام اهمیتشان متوجه رژیم صهیونیستی است.

گمانه‌زنی‌های غیرفنی گروسی مشکلی را حل نمی‌کند

وی در مورد ادعاهای گروسی گفت: او خودش را گرفتار گمانه‌زنی‌های غیرفنی کرده است. اینکه آژانس از دسترسی محروم است، به دلیل اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اینکه آژانس برای خلاص شدن از این وضعیت مدام به این گمانه‌زنی‌ها متوسل شود، مشکلی را حل نمی‌کند.

بازرسی‌های دوره‌ای از نیروگاه بوشهر طبق تعهدات پادمانی انجام می‌شود

بقایی در مورد بازدید بازرسان آژانس از نیروگاه اتمی بوشهر افزود: ما تعهدات پادمانی خود را تعلیق نکرده‌ایم. بخش عمده همکاری‌ها به دلیل وضعیتی که تحمیل شد، متوقف شده است. در رابطه با راکتور بوشهر، این بازرسی‌ها هم طبق قرارداد دوجانبه با روسیه و هم براساس تعهدات پادمانی، به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود.

ایران برای رفع مسائل مرزی با عراق آماده تعامل است

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مشکلات مرزی با عراق بیان کرد: کشورهای منطقه به‌خوبی آگاه هستند و به حسن همجواری پایبندند. ما مصمم هستیم در تعامل نزدیک با کشورهای همسایه، هر مسئله‌ای را رفع کنیم.

همه ادیان مسئولیت اخلاقی و دینی در قبال جنگ دارند

وی در مورد اظهارات پاپ درباره جنگ اخیر علیه ایران گفت: پاپ خیلی وقت قبل، در همان ایام جنگ تحمیلی، موضع گرفت و موضع صریح او سبب شد آمریکا و مقاماتش موضع تندی نشان دهند. همه می‌دانند این جنگ ظالمانه است و همه ادیان مسئولیت اخلاقی و دینی دارند.

آلمان و فرانسه به تعهدات خود در برجام عمل نکردند

بقایی در مورد هماهنگی آلمان با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: من نمی‌دانم چه افتخاری دارد که آلمان و فرانسه به تبعیت خود از آمریکا افتخار کنند. آلمان و فرانسه طبق برجام مسئولیت داشتند، اما از تعهدات خود عدول کردند. این نشان می‌دهد این دو کشور فاقد ثبات قدم در کنش‌های بین‌المللی هستند.

وی تأکید کرد: چنین موضع‌گیری‌هایی ضربه به رژیم منع اشاعه است. حق غنی‌سازی بر اساس عضویت ما در ان‌پی‌تی به وجود آمده است.