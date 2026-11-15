به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری با انتقاد از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: وضعیت معیشتی مردم به هیچ‌وجه مطلوب نیست و اقشار مختلف جامعه با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستند.



وی با اشاره به شرایط معیشتی معلمان گفت: وضعیت معلمان مناسب نیست؛ تصور می‌کنیم حقوق یک معلم ۳۰ میلیون تومان است، اما در عمل دریافتی واقعی آن‌ها ۱۰ میلیون تومان است. برای نمونه، معلمی که از مرکز شهرستان به یکی از روستاها رفت‌وآمد می‌کند، ماهانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان صرف هزینه رفت‌وآمد خود می‌کند.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نیروهای نظامی و انتظامی نیز افزود: این نیروها در بدترین شرایط معیشتی خود به سر می‌برند و وضعیت اقتصادی آن‌ها نیازمند توجه جدی است.



بیگدلی در ادامه با انتقاد از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در رسیدگی به مسائل و مشکلات کشاورزان، تصریح کرد: وزیر منفعل جهاد کشاورزی اصلاً از اتفاقاتی که برای کشاورزان رخ می‌دهد و مشکلاتی که بر آن‌ها تحمیل می‌شود، اطلاع ندارد. قیمت کود شیمیایی افزایش یافته، سامانه را بسته‌ایم، سوخت مورد نیاز کشاورزان را تأمین نمی‌کنیم و ادوات کشاورزی نیز گران شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر این، از مطالبات گندمکاران نیز به بهانه بیمه محصولات کشاورزی، مبلغ هزار و ۴۷۰ تومان کسر کرده‌ایم؛ در حالی که این اقدام خلاف قانون است.



این نماینده مجلس با انتقاد از شرایط کارگران کشور خاطرنشان کرد: کارگران امروز در وضعیتی قرار دارند که دیگر نمی‌توانند نفس بکشند. وزیر تعاون باید مطابق مصوبه ابتدای سال، دومین جلسه شورای عالی کار را تشکیل می‌داد تا موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گیرد.



بیگدلی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره مسائل اقتصادی و سوخت اظهار کرد: متأسفانه به هر دلیلی، وفاقیون در دولت نفوذی شده‌اند. یکی از این افراد همان کسی است که روز گذشته درباره کارت سوخت اظهارنظر کرد و بدون آنکه مصوبه‌ای از سوی دولت وجود داشته باشد، با طرح این موضوع فضای جامعه را برهم ریخت.