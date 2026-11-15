به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری‌نیا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در دادگستری گرمسار، از اجرای طرح تشدید نظارت بر فعالیت اصناف با تأکید بر رسیدگی به تخلفاتی نظیر سد معبر خبر داد.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات شهری، اظهار کرد: رصد مستمر مسائل و مشکلات شهری و پیگیری آن‌ها از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق شهروندان است.

دادستان گرمسار با بیان اینکه در جریان این بازدید میدانی، مسائل و مشکلات مختلف شهری مورد بررسی قرار گرفت، افزود: سد معابر عمومی، تخلفات ساختمانی، وضعیت ترافیک شهری و ایجاد مزاحمت برای تردد آسان و ایمن شهروندان از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت تا زمینه شناسایی مشکلات و اتخاذ راهکارهای قانونی و اجرایی برای رفع آن‌ها فراهم شود.

ذاکری‌نیا با تأکید بر اینکه استفاده از معابر عمومی حق همه شهروندان است، تصریح کرد: هیچ‌گونه تخلف یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عمومی، اخلال در نظم شهری و ایجاد مزاحمت برای تردد شهروندان شود، نباید بدون پیگیری و رسیدگی قانونی باقی بماند.

وی ادامه داد: در همین راستا، دستورات لازم به مسئولان و عوامل دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری مسائل مطرح‌شده، رسیدگی قانونی به تخلفات، رفع موانع و سد معابر و ساماندهی وضعیت موجود صادر شده است.

دادستان گرمسار همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس راهور تأکید کرد و گفت: تحقق نظم و انضباط شهری و صیانت از حقوق شهروندان، مستلزم همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول، اجرای دقیق قوانین و استمرار نظارت‌های میدانی است.