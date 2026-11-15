به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ظهر یکشنبه در کنگره «مسئله‌محوری پیشگامان رهایی» اظهار کرد: مسئولیت‌های آینده دستگاه قضایی بر عهده جوانانی خواهد بود که امروز در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند؛ بنابراین دانشجویان باید از دوران تحصیل خود را برای پذیرش مسئولیت‌های مهم اجتماعی و مدیریتی آماده کنند و در این مسیر تعهد را در کنار تخصص و توانمندی علمی پرورش دهند.

وی با اشاره به دیدگاه شهید مصطفی چمران درباره پیوند تعهد و تخصص افزود: تعهد واقعی در پذیرش مسئولیت بدون برخورداری از دانش و توانایی لازم معنا پیدا نمی‌کند و فردی که تخصص و شایستگی علمی و عملی لازم برای انجام مسئولیتی را ندارد، نباید آن جایگاه را بپذیرد.

دادستان همدان با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی دانشجویان خاطرنشان کرد: روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد به ویژه در مجموعه‌های دانشجویی باید با تلاش مستمر برای افزایش دانش و تخصص همراه باشد چراکه صرف گذراندن واحدهای درسی دانشگاهی برای تسلط بر علم حقوق کافی نیست.

نجفی با بیان اینکه آموزش‌های دانشگاهی تنها پایه و نقطه آغاز یادگیری در رشته حقوق هستند، تصریح کرد: دانشجویان نباید خود را به منابع معرفی شده در کلاس‌های درس محدود کنند بلکه لازم است با مطالعه آثار استادان برجسته، پژوهش مستقل و بررسی دیدگاه‌های گوناگون علمی، قدرت تحلیل و استدلال حقوقی خود را ارتقا دهند.

وی با اشاره به گستردگی و پویایی علم حقوق گفت: تقریبا تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دارای ابعاد و آثار حقوقی هستند و حتی قضاتی با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت قضایی نیز همچنان با موضوعات جدیدی مواجه می‌شوند که بررسی آن‌ها به مطالعه، مشورت و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی نیاز دارد.

دادستان همدان با تاکید بر اهمیت تضارب آرا و پرهیز از تک بعدی نگری در مطالعات حقوقی بیان کرد: دانشجویان باید نظریات و آثار استادان مختلف را در کنار یکدیگر مطالعه کنند و با شناخت نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌ها، قدرت نقد علمی و استدلال خود را افزایش دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی فقه امامیه در طرح و بررسی دیدگاه‌های مختلف و نقد آن‌ها افزود: شیوه علمی فقهای برجسته‌ای همچون مرحوم شیخ انصاری در بررسی نظریات متعدد، تبیین استدلال‌ها و ارائه تحلیل نهایی، می‌تواند الگویی برای دانشجویان حقوق در مسیر پژوهش و تفکر نقادانه باشد.

نجفی اشراف بر قوانین و مقررات را نخستین ابزار یک حقوقدان برای ورود حرفه‌ای به عرصه حقوق دانست و اظهار کرد: تا زمانی که فرد شناخت کافی از قوانین حاکم بر یک موضوع نداشته باشد، نمی‌تواند تحلیل حقوقی دقیق و قابل اتکایی ارائه دهد.

وی افزود: دانشجویان باید علاوه بر مباحث نظری دانشگاه با قوانین و مقررات تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل زیست‌محیطی، صنعتی و اقتصادی و همچنین قوانین بالادستی، برنامه‌های پنج ساله توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آشنا شوند چراکه بسیاری از این مقررات در آموزش‌های معمول دانشگاهی فرصت بررسی کامل پیدا نمی‌کنند اما شناخت آن‌ها برای مواجهه با مسائل واقعی جامعه ضروری است.

دادستان همدان با تاکید بر ضرورت پیوند دانش نظری با نیازهای عملی جامعه خاطرنشان کرد: حقوقدان ابتدا باید قوانین و مقررات حاکم بر هر موضوع را به درستی بشناسد و سپس با تکیه بر این شناخت، به تحلیل، تفسیر و بررسی ابعاد حقوقی مسائل بپردازد.

وی بیان کرد: امیدواریم دانشجویان با مطالعه عمیق، تلاش مستمر علمی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و کسب تخصص زمینه حضور موثر در عرصه‌های حقوقی و قضایی کشور را فراهم کنند چراکه دستگاه قضایی آینده به نیروهایی نیاز دارد که در کنار تعهد، از دانش تخصصی، قدرت تحلیل و توانایی حل مسائل واقعی جامعه برخوردار باشند.