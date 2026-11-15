به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز از محکومیت قطعی یک فعال فضای مجازی به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به اتهام نشر اکاذیب، تهدید، توهین و ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی خبر داد.

وی اظهار کرد: این پرونده در پی شکایت شهرداری کرج، استانداری البرز و گزارش اداره کل اطلاعات استان تشکیل شد و بررسی‌ها نشان داد متهم با ادعای ارتباط با مسئولان قضایی و اجرایی، در امور زمین‌های شهری و مناقصات پیمانکاران دخالت می‌کرد.

وی افزود: متهم با وعده پیگیری امور پیمانکاران در مناقصات، تعدیل و تهاتر، مدیران شهری را تحت فشار قرار می‌داد و از برخی پیمانکاران مبالغ چند میلیارد تومانی دریافت کرده بود.

انتشار مطالب کذب علیه مدیران

رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد: این فرد در صورت محقق نشدن خواسته‌های خود، با انتشار مطالب خلاف واقع و اتهام‌زنی در اینستاگرام و کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی، مدیران شهرداری و مسئولان اجرایی استان را تحت فشار قرار می‌داد.

فاضلی هریکندی گفت: متهم همچنین با معرفی خود به‌عنوان فردی مرتبط با مسئولان قضایی، اجرایی و اطلاعاتی، از کارکنان شهرداری اسناد و اطلاعات دریافت می‌کرد.

کشف اسناد محرمانه در بازرسی‌ها

وی با اشاره به بازرسی از منزل و خودروی متهم بیان کرد: گوشی تلفن همراه، حافظه‌های الکترونیکی، سیم‌کارت‌های دو کشور خارجی، اسناد با طبقه‌بندی خیلی محرمانه حوزه شهری، فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری و فایل صوتی ملاقات‌های متهم با افراد مختلف کشف شد.

محکومیت قطعی به چهار سال حبس

رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار کرد: این پرونده پس از رسیدگی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو کرج و بررسی تجدیدنظر در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان، به صدور حکم قطعی چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی برای متهم منتهی شد.

وی افزود: محکوم هم‌اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج دوران حبس خود را سپری می‌کند.