به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز از عبور موج ناپایدار ضعیف از استان طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد و اعلام کرد: در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات، بارش پراکنده باران و برف، مه رقیق و یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان البرز، با استقرار جوی پایدار تا امروز یکشنبه ۲۴ آبان، در برخی ساعات افزایش غبار در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

از روز دوشنبه تا صبح سه‌شنبه با عبور موج ناپایدار ضعیف و زودگذر، افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات رخ خواهد داد.

بارش برف و یخبندان در جاده چالوس و طالقان

پیش‌بینی وضعیت جوی محورهای کوهستانی استان از جمله جاده چالوس و طالقان نیز نشان می‌دهد طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آسمان نیمه‌ابری تا ابری، همراه با مه رقیق، یخبندان و بارش پراکنده باران و برف خواهد بود.

همچنین برای محورهای کوهستانی استان در این مدت وزش باد با بیشینه سرعت لحظه‌ای ۲۴ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

کاهش دما در ارتفاعات استان

بر اساس این گزارش، دمای هوای کرج در روز یکشنبه بین ۶ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و روز سه‌شنبه به ۵ تا ۱۶ درجه می‌رسد.

در طالقان نیز دمای هوا طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بین یک تا ۱۳ و یک تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است. منطقه دیزین نیز در روز سه‌شنبه با کمینه دمای منفی سه درجه سانتی‌گراد سردترین وضعیت دمایی پیش‌بینی‌شده را خواهد داشت.

تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار از چهارشنبه

طبق پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان در بیشتر مناطق استان آسمان کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود. روز پنجشنبه نیز افزایش سرعت وزش باد و بارش پراکنده در ساعات شب پیش‌بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان البرز در این گزارش نسبت به شرایط جوی ارتفاعات، مه و یخبندان طی روزهای آینده هشدار داده است.