محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، اظهار کرد: آسمان استان امروز و تا پایان هفته عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد نسبتا شدید در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت کیفیت هوا افزود: افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق شهری و صنعتی استان برای امروز نیز پیش‌بینی می‌شود اما از فردا بعدازظهر انتظار می‌رود کیفیت هوا بهبود یابد.

وی در تشریح وضعیت دمایی استان عنوان کرد: دماهای کمینه یا شبانه تغییر محسوسی نخواهد داشت اما دمای طول روز از روز دوشنبه ۲ تا سه درجه در اکثر نقاط استان خنک‌تر می‌شود.

باقری شکیب با اشاره به آمار دمایی روز گذشته و امروز گفت: روز گذشته بیشینه دما در نهاوند، اسدآباد و بهار با ۱۹ درجه به ثبت رسید و صبح امروز دمای کمینه از اسدآباد و کبودرآهنگ با صفر درجه گزارش شد و دمای هوای همدان در گرمترین ساعت ۱۷ و در خنک‌ترین ساعت یک درجه بالای صفر گزارش شد.