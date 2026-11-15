به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حیدرزاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: کرم برگخوار پائیزه به عنوان یکی از چهار تهدید بزرگ بخش کشاورزی از سوی فائو شناخته می‌شود که به دلیل پلی‌فاژ بودن، قدرت پرواز بالا و تکثیر سریع، خسارت‌های اقتصادی سنگینی را به محصولات زراعی به‌ویژه ذرت وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه این آفت نخستین بار در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در شهرستان هندیجان گزارش شد، افزود: در سال جاری عملیات ردیابی آفت در سطح ۳۰۵ هزار و ۹۵۵ هکتار و عملیات مبارزه در سطح ۸۰ هزار و ۸۱۶ هکتار از مزارع ذرت بهاره و تابستانه در شهرستان‌های دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه و شوشتر انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر لزوم اجرای برنامه‌های تلفیقی مدیریت آفت تأکید کرد و گفت: استفاده از تله‌های فرمونی، ردیابی‌های مشاهده‌ای، رعایت اصول به زراعی، تناوب زراعی، مبارزه بیولوژیکی و در صورت نیاز مبارزه شیمیایی با سموم توصیه‌شده، از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از خسارت این آفت قرنطینه‌ای در استان است.