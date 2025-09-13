  1. استانها
مبارزه با آفت کرم برگ‌خوار پاییزه ذرت در لرستان

خرم‌آباد - مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان از مبارزه با آفت کرم برگ‌خوار پاییزه ذرت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرزادی در سخنانی با اشاره به اهمیت ردیابی، پایش و مقابله به‌موقع با آفت خطرناک کرم برگ‌خوار پاییزه ذرت، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با خرید و توزیع بیش از ۵۰۰ فرمون جلب‌کننده آفت برگ‌خوار پاییزه ذرت و ۲۰۰ عدد انواع تله، گام مهمی در ایجاد و تجهیز ایستگاه‌های پیش‌آگاهی در ۵۷ مرکز استان و شهرستان‌های ۱۱ گانه برداشته است.

وی گفت: کارشناسان شبکه مراقبت از ابتدای سال تاکنون، در سطح ۲۲۶ هزار و ۴۹۲ هکتار محصولات زراعی، ردیابی فرمونی و مشاهده‌ای برای پایش آفت در محصولات پاییزه و بهاره استان انجام داده‌اند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تا کنون در سطح ۹۵۵ هکتار از مزارع ذرت استان عملیات مبارزه شیمیایی انجام شده است.

پیرزادی، گفت: از جمله اقدامات اطلاع‌رسانی مدیریت حفظ نباتات می‌توان به برگزاری جلسات کارگروه استانی در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، چگنی و دورود، کارگاه‌های آموزشی، روز مزرعه، تهیه کلیپ و اطلاعیه آموزشی و ارسال پیامک‌های آموزشی اشاره کرد.

وی افزود: با نزدیک‌شدن فصل پاییز و کاهش دما و باتوجه‌به احتمال طغیان آفت، رعایت توصیه‌های سازمان حفظ نباتات در امر مبارزه تلفیقی، پایش و مبارزه شیمیایی در مزارع آلوده قبل از ۴۰ روزگی ذرت و برداشت زودهنگام مزارع آلوده ضروری است.

