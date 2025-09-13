به گزارش خبرگزاری مهر، پیرزادی در سخنانی با اشاره به اهمیت ردیابی، پایش و مقابله بهموقع با آفت خطرناک کرم برگخوار پاییزه ذرت، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با خرید و توزیع بیش از ۵۰۰ فرمون جلبکننده آفت برگخوار پاییزه ذرت و ۲۰۰ عدد انواع تله، گام مهمی در ایجاد و تجهیز ایستگاههای پیشآگاهی در ۵۷ مرکز استان و شهرستانهای ۱۱ گانه برداشته است.
وی گفت: کارشناسان شبکه مراقبت از ابتدای سال تاکنون، در سطح ۲۲۶ هزار و ۴۹۲ هکتار محصولات زراعی، ردیابی فرمونی و مشاهدهای برای پایش آفت در محصولات پاییزه و بهاره استان انجام دادهاند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تا کنون در سطح ۹۵۵ هکتار از مزارع ذرت استان عملیات مبارزه شیمیایی انجام شده است.
پیرزادی، گفت: از جمله اقدامات اطلاعرسانی مدیریت حفظ نباتات میتوان به برگزاری جلسات کارگروه استانی در شهرستانهای خرمآباد، بروجرد، کوهدشت، چگنی و دورود، کارگاههای آموزشی، روز مزرعه، تهیه کلیپ و اطلاعیه آموزشی و ارسال پیامکهای آموزشی اشاره کرد.
وی افزود: با نزدیکشدن فصل پاییز و کاهش دما و باتوجهبه احتمال طغیان آفت، رعایت توصیههای سازمان حفظ نباتات در امر مبارزه تلفیقی، پایش و مبارزه شیمیایی در مزارع آلوده قبل از ۴۰ روزگی ذرت و برداشت زودهنگام مزارع آلوده ضروری است.
نظر شما