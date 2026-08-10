عملیات مبارزه با آفات در بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع اصفهان اجرا شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در سطح وسیعی از اراضی کشاورزی استان برای پیشگیری از بروز خسارت به محصولات زراعی و باغی خبر داد.

شیشه‌فروش در جریان بازدید از وضعیت تأمین آب کشاورزی و بررسی روند مبارزه با آفات در مناطق شرق اصفهان، اظهار کرد: با تلاش تیم‌های عملیاتی و نظارتی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و مشارکت کشاورزان، عملیات مبارزه با سن غلات تاکنون در ۶۶ هزار و ۳۸۳ هکتار از مزارع کشاورزی استان انجام شده است.

وی افزود: همچنین مبارزه با آفت ملخ بومی و مراکشی در ۵ هزار و ۶۳۳ هکتار از اراضی کشاورزی در ۱۲ شهرستان شامل نجف‌آباد، نطنز، تیران و کرون، اردستان، لنجان، خوروبیابانک، شهرضا، کاشان، دهاقان، سمیرم، فریدون‌شهر و نایین عملیاتی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای کرم برگ‌خوار پاییزه تصریح کرد: عملیات ردیابی این آفت در ۳۸ هزار و ۶۶۱ هکتار از مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات در مناطق مختلف از جمله شرق اصفهان، ورزنه و هرند انجام شد و عملیات مبارزه با این آفت نیز در سطح ۱۵ هزار و ۱۷۵ هکتار اجرایی شده است.

شیشه‌فروش به آمار پایش مگس میوه نیز اشاره کرد و گفت: در سطح ۴۹ هزار و ۸۵۰ هکتار عملیات ردیابی و پایش آفت مگس میوه درختان صورت گرفته و مبارزه با آن در سطح ۱۲۰ هکتار از باغات شهرستان‌های کاشان، نطنز، آران و بیدگل و اردستان انجام شده است.

وی ابراز کرد: همچنین مبارزه با جوندگان بخش کشاورزی در سطح ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان با هدف پیشگیری از خسارت به محصولات اجرایی شده است.