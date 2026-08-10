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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

عملیات مبارزه با آفات در بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع اصفهان اجرا شد

عملیات مبارزه با آفات در بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع اصفهان اجرا شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران‌ استانداری اصفهان گفت: عملیات مبارزه با آفات در بیش از ۱۴۰ هزار هکتار از مزارع اصفهان اجرا شد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات گسترده مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در سطح وسیعی از اراضی کشاورزی استان برای پیشگیری از بروز خسارت به محصولات زراعی و باغی خبر داد.

شیشه‌فروش در جریان بازدید از وضعیت تأمین آب کشاورزی و بررسی روند مبارزه با آفات در مناطق شرق اصفهان، اظهار کرد: با تلاش تیم‌های عملیاتی و نظارتی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و مشارکت کشاورزان، عملیات مبارزه با سن غلات تاکنون در ۶۶ هزار و ۳۸۳ هکتار از مزارع کشاورزی استان انجام شده است.

وی افزود: همچنین مبارزه با آفت ملخ بومی و مراکشی در ۵ هزار و ۶۳۳ هکتار از اراضی کشاورزی در ۱۲ شهرستان شامل نجف‌آباد، نطنز، تیران و کرون، اردستان، لنجان، خوروبیابانک، شهرضا، کاشان، دهاقان، سمیرم، فریدون‌شهر و نایین عملیاتی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای کرم برگ‌خوار پاییزه تصریح کرد: عملیات ردیابی این آفت در ۳۸ هزار و ۶۶۱ هکتار از مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات در مناطق مختلف از جمله شرق اصفهان، ورزنه و هرند انجام شد و عملیات مبارزه با این آفت نیز در سطح ۱۵ هزار و ۱۷۵ هکتار اجرایی شده است.

شیشه‌فروش به آمار پایش مگس میوه نیز اشاره کرد و گفت: در سطح ۴۹ هزار و ۸۵۰ هکتار عملیات ردیابی و پایش آفت مگس میوه درختان صورت گرفته و مبارزه با آن در سطح ۱۲۰ هکتار از باغات شهرستان‌های کاشان، نطنز، آران و بیدگل و اردستان انجام شده است.

وی ابراز کرد: همچنین مبارزه با جوندگان بخش کشاورزی در سطح ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان با هدف پیشگیری از خسارت به محصولات اجرایی شده است.

کد مطلب 6912692

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