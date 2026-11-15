علی ربانی، به مناسبت روز جهانی دیابت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند افزایشی ابتلا به دیابت نوع یک، گفت: این بیماری بر اثر تخریب سلول‌های تولیدکننده انسولین در لوزالمعده ایجاد می‌شود و متأسفانه موارد ابتلا به آن در حال افزایش است.

وی افزود: کاهش وزن، بی‌حالی، پرنوشی و پرادراری از مهم‌ترین علائم دیابت نوع یک است و در موارد شدید، بیماران ممکن است دچار تنفس سریع، کاهش سطح هوشیاری و حتی کما شوند که در این شرایط بستری و درمان فوری ضروری است.

ربانی با بیان اینکه دیابت نوع یک بیماری مزمنی است که نیاز به مراقبت و کنترل مستمر دارد، گفت: این بیماری با دریافت انسولین و رعایت اصول مراقبتی قابل کنترل است، اما آنچه می‌تواند در طول زندگی به حفظ سلامت بیماران کمک کند، آموزش صحیح و مداوم آنان و خانواده‌هایشان است.

راه‌اندازی سامانه رجیستری با هدف آموزش خانواده‌ها

رئیس انجمن غدد کودکان با اشاره به برنامه مشترک جامعه پزشکان کودکان ایران، انجمن غدد کودکان و بنیاد خیریه دکتر احمد اظهار کرد: در نظر داریم با راه‌اندازی سامانه رجیستری دیابت نوع یک، اطلاعات بیماران را ثبت و زمینه ارتباط مستمر با خانواده‌های آنان را فراهم کنیم.

وی افزود: بسیاری از این بیماران به پزشک دسترسی دارند، اما آموزش‌های پزشکی و مراقبتی باید به‌صورت مستمر، به‌روز و متناسب با نیاز خانواده‌ها ارائه شود تا والدین بتوانند مهارت بیشتری در مراقبت از فرزندان مبتلا به دیابت کسب کنند.

ربانی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت این سامانه می‌توان آموزش‌های لازم را از راه دور در اختیار خانواده‌ها قرار داد و از این طریق، سطح آگاهی و توانایی آنان را در مدیریت بیماری افزایش داد.

جزئیات ثبت‌نام بیماران به‌زودی اعلام می‌شود

رئیس جامعه پزشکان کودکان ایران با بیان اینکه جزئیات راه‌اندازی سامانه رجیستری در آینده نزدیک اعلام خواهد شد، گفت: پس از معرفی این سامانه، خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک می‌توانند با ثبت‌نام، زمینه ارتباط مستمر با مجموعه‌های علمی و دریافت آموزش‌های مورد نیاز را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: آموزش بیماران و خانواده‌ها نباید به یک مقطع زمانی محدود شود، بلکه لازم است اطلاعات پزشکی و مهارت‌های مراقبتی آنان به‌طور مرتب به‌روزرسانی شود.

ربانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی و ایجاد ارتباط با بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و ارائه آموزش‌های مستمر است تا خانواده‌ها بتوانند با آگاهی بیشتر، نقش مؤثرتری در حفظ سلامت فرزندان خود داشته باشند.