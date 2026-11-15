به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان در سنندج، با تشریح بخشی از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی از نظر نوع فعالیت، سابقه تجاری و چگونگی ایجاد تعهدات ارزی یکسان نیست و نمی‌توان برای همه آن‌ها راهکار مشابهی در نظر گرفت.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های پیله‌وری و استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته افزود: تعدادی از فعالان اقتصادی به دلیل آشنایی ناکافی با ضوابط و مقررات آن زمان، اکنون با تعهداتی مواجه هستند که تبعات مالیاتی و تجاری برای آن‌ها به دنبال داشته است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: برای رسیدگی مؤثر به این مسائل، باید سوابق و شرایط هر پرونده به‌طور مستقل بررسی شود تا راهکار انتخاب‌شده با ماهیت مشکل و وضعیت همان واحد اقتصادی تناسب داشته باشد.

اختلال سامانه‌ای، مانع دریافت تسهیلات تولیدکنندگان

ازهاری یکی دیگر از موانع موجود را ناهماهنگی میان اقدامات انجام‌شده برای رفع تعهد ارزی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط عنوان کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، صادرکننده تعهدات خود را انجام داده و پرداخت‌های لازم نیز صورت گرفته است، اما این اقدامات در سامانه‌های مربوط منعکس نشده است.

وی ادامه داد: پیامد این مغایرت زمانی آشکار می‌شود که تولیدکننده برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند؛ چراکه به دلیل به‌روزرسانی‌نشدن اطلاعات، همچنان بدهکار ارزی شناخته می‌شود و از دریافت منابع بانکی محروم می‌ماند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه تداوم تولید به دسترسی مستمر واحدها به منابع مالی وابسته است، خاطرنشان کرد: تأمین مواد اولیه، استفاده از اعتبارات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی از نیازهای روزمره واحدهای تولیدی است و هرگونه وقفه در این فرآیندها می‌تواند فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه کند.

پرونده صادرکنندگان با مشارکت بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شود

ازهاری با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مسئول برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: اتاق بازرگانی، بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی، تعزیرات حکومتی، گمرک و سایر مجموعه‌های تخصصی باید در یک فرآیند مشترک، مسائل هر واحد را بررسی و برای آن راهکار اجرایی مشخص کنند.

وی حضور مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در کردستان را نیز در شناسایی موانع و بررسی میدانی مشکلات مؤثر دانست و گفت: هدف از این پیگیری‌ها صرفاً احصای مشکلات نیست، بلکه باید برای هر مورد مسیر مشخصی جهت رفع مانع و تعیین تکلیف پرونده تعریف شود.