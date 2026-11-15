به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باقری پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان در سنندج، با اشاره به افزایش مشارکت دانشجویان در این رویداد اظهار کرد: در سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره رویش، میزان آثار ارائه‌شده نسبت به دوره دوازدهم ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه کشور در سال گذشته شرایط و تحولات اجتماعی متعددی را پشت سر گذاشت، افزود: با وجود دشواری‌ها و پیچیدگی‌های موجود، فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های کشور متوقف نشد و دانشجویان با انگیزه و علاقه شخصی همچنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی حضور فعال داشتند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه‌ها را بستری برای پرورش توانمندی‌های دانشجویان دانست و گفت: فعالیت در این مجموعه‌ها علاوه بر ایجاد فرصت مشارکت اجتماعی، به تقویت مهارت‌های فردی، توانایی کار گروهی، ارتباط مؤثر و مهارت‌های نرم کمک می‌کند.

دانشگاه بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ احترام به کرامت انسانی نیاز دارد

باقری با تأکید بر ضرورت توجه به تکثر و تفاوت‌های موجود در محیط دانشگاهی تصریح کرد: دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ احترام به کرامت انسانی نیاز دارد و فعالیت کانون‌های فرهنگی می‌تواند زمینه تعامل، همدلی و همراهی دانشجویان با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت را فراهم کند.

وی با اشاره به حضور و مشارکت دانشگاه‌های مختلف در نمایشگاه جشنواره رویش خاطرنشان کرد: تلاش و همکاری دانشجویان در آماده‌سازی غرفه‌ها و ارائه دستاوردهای فرهنگی، نمونه‌ای از ظرفیت همدلی و مشارکت جمعی در محیط دانشگاه است.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین درباره روند ارزیابی آثار جشنواره گفت: برای داوری سیزدهمین و چهاردهمین دوره، از ظرفیت بیش از ۱۶۰ داور شامل متخصصان، افراد باتجربه و اعضای هیئت علمی مرتبط با بخش‌های مختلف استفاده شد تا آثار با دقت و بر اساس معیارهای کارشناسی ارزیابی شوند.

باقری در پایان از مسئولان دانشگاه کردستان، مدیران و مجموعه همکاران حوزه فرهنگی دانشگاه و دانشجویان عضو کانون‌ها که در برگزاری این رویداد و آماده‌سازی نمایشگاه مشارکت داشتند، قدردانی کرد.