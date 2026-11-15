https://mehrnews.com/x3dCfC ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ کد مطلب 7011488 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ تطهیر ایوان طلای صحن آزادی حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از تطهیر و تنظیف ایوان طلای صحن آزادی حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 7011488 کپی شد مطالب مرتبط حرکت دسته های عزای فاطمی به سمت حرم مطهر امام رضا(ع) تعویض پرچم مشکی گنبد مطهر حرم امام رضا(ع) تشییع پیکر مطهر ۱۵ شهید گمنام در مشهد حرم مطهر امام رضا(ع) در شب شهادت حضرت فاطمه(س) برچسبها حرم امام رضا (ع) خراسان رضوی مشهد
نظر شما