به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دادگاه امنیت دولتی اردن روز یکشنبه سه مرد را به اتهام دست داشتن در حمله مسلحانه ماه گذشته به کلیسایی در استان کرک، واقع در غرب این کشور، به اعدام محکوم کرد.

خبرگزاری دولتی پترا گزارش داد این سه نفر به ارتکاب اقدامات تروریستی منجر به کشته شدن ۹ نفر، توطئه برای انجام اقدامات تروریستی با استفاده از سلاح و ترویج ایدئولوژی یک گروه تروریستی محکوم شده‌اند. یکی از متهمان همچنین به تأمین مالی اقدامات تروریستی محکوم شده است.

این حمله ۲۳ اکتبر (اول آبان) هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازه در داخل کلیسا رخ داد که در نتیجه آن ۹ نفر کشته و ۳۴ نفر زخمی شدند.

اداره امنیت عمومی اردن اعلام کرد سه عامل حمله ۲۶ اکتبر (چهارم آبان)، پس از عملیات مشترک جست‌وجو بازداشت شدند. نیروهای امنیتی آن‌ها را در خانه‌ای متروکه در استان کرک شناسایی کردند، اما متهمان از تسلیم شدن خودداری کرده و به سوی نیروها آتش گشودند.

این عملیات با بازداشت هر سه نفر که زخمی شده بودند، پایان یافت. نیروهای امنیتی همچنین سلاح گرم و مهمات آن‌ها را ضبط کردند و در جریان عملیات هیچ‌یک از نیروهای امنیتی آسیب ندیدند.