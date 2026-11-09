به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، گزارش‌های پایش روزانه مقاومت اسلامی عراق نشان می‌دهد که طی روز گذشته، ۱۰ پرنده نظامی آمریکا حریم هوایی عراق را مورد نقض قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۷ فروند پهپاد از نوع MQ-۹ بر فراز استان‌های الانبار، بغداد، نینوا و کرکوک شناسایی شده‌اند.

علاوه بر پهپادها، در آسمان استان الانبار پرواز یک فروند هواپیمای تانکر سوخت KC-۱۳۵ و یک فروند هواپیمای ترابری C-۱۳۰ نیز توسط رادارهای نظارتی رصد گردید.

این اقدامات نشان‌دهنده تداوم عملیات پروازی نیروهای آمریکایی از مبدأ اردن در آسمان عراق است.



