به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امیرحسین فتحی با حکم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بهعنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین منصوب شد.
با انتصاب حجتالاسلام فتحی بهعنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان قزوین، مسئولیت این مجموعه پس از دوره سرپرستی حجتالاسلام حقانی به مدیرکل جدید سپرده میشود.
پیش از این حجتالاسلام یوسفپورآرین مسئولیت مدیرکلی تبلیغات اسلامی استان قزوین را برعهده داشت و پس از پایان دوره مسئولیت وی، حجتالاسلام حقانی بهعنوان سرپرست این ادارهکل فعالیت میکرد.
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ساعت ۱۵ روز سهشنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار خواهد شد.
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