به گزارش خبرنگار مهر سیدمجتبی علوی‌مقدم پیش از ظهر یک‌شنبه در آیین گرامیداشت ۲۴ آبان، روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی که در دبیرستان دانش بجنورد برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی نسل دانش‌آموز در آینده کشور اظهار کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور و پیشران توسعه در سال‌های آینده هستند و میزان توجه و سرمایه‌گذاری امروز بر این نسل، در کیفیت آینده جامعه تأثیر مستقیم خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و مسئولیت‌پذیری ترافیکی در میان نوجوانان افزود: مدرسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی است و آموزش اصول ایمنی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر باید از محیط‌های آموزشی آغاز شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه دانش‌آموزان می‌توانند به سفیران فرهنگ ایمنی در خانواده و جامعه تبدیل شوند، تصریح کرد: انتقال آموخته‌های ایمنی از محیط مدرسه به خانواده‌ها، زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح الگوهای رفتاری در حوزه ترافیک خواهد بود.

علوی‌مقدم همچنین پیشگیری را مؤثرترین رویکرد در مدیریت سوانح و کاهش پیامدهای انسانی و اقتصادی آن دانست و خاطرنشان کرد: هزینه‌های آموزش، آگاهی‌بخشی و پیشگیری به‌مراتب کمتر از خسارت‌های جانی، مالی و اجتماعی ناشی از حوادث است؛ از این‌رو، پیشگیری باید به یک فرهنگ و باور عمومی تبدیل شود.