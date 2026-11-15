به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی ظهر یکشنبه بازرس کل استان گیلان با حضور در کتابخانه مرکزی رشت از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی و علمی بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها، امکانات و فعالیت‌های آن قرار گرفت.

وی در این بازدید با تأکید بر جایگاه کتاب و دانش‌ اندوزی در فرهنگ اسلامی و ایرانی اظهار کرد: کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد فکری، بصیرت‌افزایی و تعالی جوامع است و هیچ جامعه‌ای بدون اتکا به دانش، آگاهی و اندیشه‌ورزی نمی‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را به‌درستی طی کند.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در نظام اداری و مدیریتی کشور افزود: افزایش سرانه مطالعه در میان مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به ارتقای دانش تخصصی، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و تقویت روحیه مسئولیت‌ پذیری منجر شود.

وی با بیان اینکه آگاهی و دانش از مؤلفه‌های مهم پیشگیری از آسیب‌ها و تخلفات اداری است، تصریح کرد: جامعه‌ای که کتاب و دانایی را در اولویت قرار دهد، در مسیر شفافیت، قانون‌مداری و تحقق سلامت اداری نیز موفق‌تر عمل خواهد کرد.

بازرس کل گیلان در ادامه با اشاره به کلام امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه «دانش بهتر از مال است؛ دانش از تو نگهبانی می‌کند، در حالی که تو باید از مال نگهبانی کنی»، خاطرنشان کرد: این بیان ارزشمند نشان‌دهنده جایگاه والای علم و آگاهی در زندگی انسان و اهمیت سرمایه‌گذاری بر دانش و معرفت است.

وی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های متولیان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، بر ضرورت حمایت از کتابخانه‌ها، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به منابع علمی و مطالعاتی تأکید کرد.

بازرس کل استان گیلان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ترویج فرهنگ مطالعه در میان نسل جوان، خواستار اهتمام بیشتر دستگاه‌های مسئول برای توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی و تقویت جایگاه کتاب در جامعه شد.