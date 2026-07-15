به گزارش خبرنگار مهر، صادق صادقی ظهر چهارشنبه در نشست فرهنگی «کتاب و کتاب‌خوانی در سیره رهبر شهید انقلاب» که در کتابخانه شهید بهشتی داندره برگزار شد، گفت: انس با کتاب و مطالعه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سیره و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی بود و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی نقش مؤثری در ارتقای آگاهی، بصیرت و رشد فرهنگی جامعه دارد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کردستان در این نشست با تبیین جایگاه کتاب و مطالعه در سیره و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: کتاب‌خوانی همواره یکی از محورهای مهم مورد تأکید رهبر شهید بوده و ایشان مطالعه را زمینه‌ساز افزایش آگاهی و تقویت بینش فرهنگی جامعه می‌دانستند.

صادقی با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه، افزود: کتاب‌های مورد تقریظ رهبر شهید از جمله آثار ارزشمندی هستند که علاوه بر برخورداری از محتوای غنی، می‌توانند در تقویت هویت ملی، فرهنگ دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشند.

وی توجه به ادبیات متعهد و کتاب‌های اثرگذار را ضرورتی برای نسل امروز دانست و بر نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی، افزایش سرانه مطالعه و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی تأکید کرد.

این نشست با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس اداره بهزیستی، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر، رئیس دانشگاه پیام نور و جمعی از فعالان فرهنگی و کتاب‌دوستان برگزار شد.

در پایان این مراسم، از محمدصادق صادقی به پاس حضور و ارائه مطالب فرهنگی با اهدای لوح سپاس تقدیر و قابی مزین به تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی در حال مطالعه به وی اهدا شد.