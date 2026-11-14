مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: کتاب، چراغ راه اندیشه و میراث‌دار فرهنگ و تمدن بشری است و نقش بی‌بدیلی در انتقال دانش، تجربه و ارزش‌های انسانی از نسلی به نسل دیگر دارد.

وی افزود: کتاب نه‌تنها منبعی برای کسب علم و آگاهی است، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری تفکر نقادانه، تقویت قدرت تحلیل و افزایش بینش اجتماعی در افراد به شمار می‌رود.

فرماندار مشگین‌شهر با اشاره به نقش بنیادین کتاب در رشد فکری، ارتقای آگاهی عمومی و پیشرفت جوامع، این هفته را فرصتی برای توجه دوباره به اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح جامعه دانست.

وی افزود: هفته کتاب فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در جایگاه مطالعه و بررسی راهکارهای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه است چراکه میزان توجه به کتاب و مطالعه، یکی از شاخص‌های مهم رشد فرهنگی و توسعه پایدار هر جامعه محسوب می‌شود.

بخشی با بیان اینکه جامعه کتاب‌خوان، جامعه‌ای آگاه‌تر، مسئولیت‌پذیرتر و توانمندتر در مواجهه با چالش‌هاست، تصریح کرد: بی‌تردید جامعه‌ای که با کتاب مأنوس باشد، مسیر پیشرفت و تعالی را با آگاهی و قدرت بیشتری طی خواهد کرد و می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی خلاق، اندیشمند و آینده‌نگر باشد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه فرهنگ و نشر، کتابداران، نویسندگان، ناشران، معلمان و فرهنگیان شهرستان مشگین‌شهر، نقش این مجموعه‌ها را در ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد انگیزه برای کتاب‌خوانی در میان اقشار مختلف جامعه بسیار ارزشمند دانست.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها و مراکز آموزشی به موضوع مطالعه خاطرنشان کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب از دوران ابتدایی زندگی، می‌تواند عادت ارزشمند مطالعه را در وجود آنان نهادینه کند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی، خانواده‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید با همکاری و برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان و جوانان به منابع مطالعاتی متنوع و مفید را فراهم کنند.

بخشی در ادامه ، از عموم شهروندان، به‌ویژه نسل جوان و دانش‌آموز شهرستان دعوت کرد با اختصاص بخشی از اوقات روزانه خود به مطالعه کتاب‌های مفید و متناسب با نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی، در ساختن جامعه‌ای آگاه، پویا و فرهنگ‌دوست سهیم شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همت جمعی مسئولان، نهادهای فرهنگی، خانواده‌ها و شهروندان، فرهنگ کتاب‌خوانی در شهرستان مشگین‌شهر بیش از پیش گسترش یابد و کتاب به یکی از ارکان اصلی زندگی روزمره خانواده‌ها تبدیل شود.