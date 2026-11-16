شهرزاد مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی فوتسال زنان در تورنمنت چین اظهار کرد: این مسابقات در مقطع فعلی کمک بسیار زیادی به ما کرد. پس از جام جهانی تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیم داشتیم و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازیکنان عوض شدند به‌ طوری که از فهرست ۱۴ نفره قبلی تنها پنج بازیکن همچنان در تیم حضور دارند. طبیعتاً ایجاد هماهنگی میان این تعداد بازیکن جدید به زمان نیاز دارد و باید آن‌ها را در شرایط واقعی مسابقه به‌طور جدی محک می‌زدیم.

وی افزود: فوتسال ایران در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته و اکنون یکی از قدرت‌های آسیاست. برگزاری دو مسابقه برابر چین و همچنین دیدار با هنگ‌کنگ برای بازیکنان بسیار مفید بود. حضور در یک کشور دیگر و رقابت با تیم‌های خارجی به‌ ویژه برای بازیکنانی که نخستین تجربه ملی خود را پشت سر می‌گذارند از نظر ذهنی و روانی اهمیت زیادی دارد. این چهار مسابقه به ما کمک کرد شناخت دقیق‌تری از بازیکنان در شرایط مسابقه به دست بیاوریم و ترکیب جدید تیم را ارزیابی کنیم.

خستگی دلیل شکست برابر چین بود

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره نخستین شکست تاریخ این تیم برابر چین و دلایل رقم خوردن این نتیجه خاطرنشان کرد: چند عامل در این شکست تأثیرگذار بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها خستگی و فرسودگی بدنی بازیکنان بود. ملی‌پوشان دهمین روز ماه در لیگ بازی کردند و یازدهم به تیم ملی ملحق شدند. پس از آن تنها یک جلسه ریکاوری داشتیم و سپس حدود ۲۴ ساعت در مسیر سفر به شهر محل برگزاری مسابقات بودیم. بازیکنان نیمه‌شب به محل اقامت رسیدند و روز بعد ساعت ۱۶ باید برابر چین به میدان می‌رفتند.

مظفر ادامه داد: پس از یک روز استراحت دوباره دو مسابقه دیگر برگزار کردیم و در مجموع بازیکنان پنج بازی را در فاصله ۹ روز انجام دادند. سفر طولانی، اختلاف ساعت چهار ساعت و نیم و فشردگی مسابقات شرایط دشواری ایجاد کرده بود. از طرف دیگر در این سفر ماساژور و فیزیوتراپیست همراه تیم نداشتیم و برای تأمین امکانات مورد نیاز ریکاوری با محدودیت مواجه بودیم. با وجود تمام تلاش‌هایی که انجام دادیم امکانات کافی برای چنین تورنمنتی با فاصله کم میان مسابقات در اختیار نداشتیم.

وی با اشاره به روند بازی برابر چین گفت: در نیمه نخست عملکرد خوبی نداشتیم و دو گل دریافت کردیم اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد و توانستیم جریان بازی را در اختیار بگیریم. یک گل به ثمر رساندیم و موقعیت‌های زیادی هم ایجاد کردیم حتی توپ‌های ما به تیر دروازه برخورد کرد اما نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم.

نتیجه تورنمنت چین برای من اولویت نداشت

مظفر با تأکید بر اینکه نتیجه تورنمنت چین معیار اصلی ارزیابی تیم نبوده است، تصریح کرد: برای من شخصاً نتیجه این مسابقات اهمیت اصلی را نداشت. آنچه اهمیت داشت محک خوردن تیم در آغاز یک مسیر جدید بود. با توجه به تغییرات گسترده، زمان محدودی که بازیکنان در کنار یکدیگر بودند و شرایط دشوار سفر و مسابقات معتقدم تیم نمره قبولی گرفت. از عملکرد بازیکنان، رفتار و منش آن‌ها و همچنین اتحاد و فضای مثبتی که در تیم وجود داشت بسیار راضی هستم.

وی افزود: این تیم همچنان به کار و زمان بیشتری نیاز دارد و ما در ابتدای راه هستیم. وقتی چنین جوان‌گرایی گسترده‌ای انجام می‌شود نباید انتظار داشت بلافاصله نتیجه مطلوب به دست بیاید. باید به بازیکنان فرصت داد تا مسیر پیشرفت را طی کنند و به هماهنگی و اعتمادبه‌نفس لازم برسند. امیدوارم این روند در مسابقات مهمی مانند جام ملت‌های آسیا و جام جهانی به نتایج خوبی منجر شود.

تعویق بازی‌ها تغییری در برنامه آماده‌سازی نداد

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره تأثیر تعویق بازی‌های داخل سالن آسیا و انتقال این رقابت‌ها به فروردین سال آینده نیز گفت: مسابقات به فروردین موکول شده اما لیگ تا اواخر اسفند ادامه دارد و به همین دلیل فرصت چندانی برای برگزاری اردوهای طولانی‌مدت نخواهیم داشت. بنابراین این جابه‌جایی از نظر زمانی تفاوت زیادی در برنامه آماده‌سازی ما ایجاد نمی‌کند چرا که بازیکنان همچنان درگیر مسابقات لیگ هستند.

مظفر خاطرنشان کرد: البته احتمالاً پیش از فروردین دو بازی دوستانه در روسیه خواهیم داشت. از این کشور دعوت‌نامه دریافت کرده‌ایم اما هنوز تاریخ دقیق این مسابقات مشخص نشده است. در هر صورت باید تیم را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا آماده کنیم چه مسابقات در فروردین برگزار شود و چه زمان آن تغییر کند.

وی با درخواست از رسانه‌ها برای حمایت از بازیکنان جوان گفت: امیدوارم رسانه‌ها به این بازیکنان فرصت بدهند تا در تیم جا بیفتند و اعتمادبه‌نفس لازم را پیدا کنند. من اطمینان دارم حرکتی که آغاز شده در زمان خودش به نتیجه خوبی خواهد رسید.

اختلاف سطح تیم‌ها در لیگ باید کمتر شود

مظفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره سطح کیفی لیگ برتر فوتسال زنان اظهار کرد: به دلیل حضور در مالزی برای شرکت در یک سمینار و سپس همراهی تیم در تورنمنت چین هنوز شخصاً مسابقات لیگ را از نزدیک دنبال نکردم اما همکارانم در کادر فنی بازی‌ها را رصد کردند. از این هفته نیز خودم مسابقات را پیگیری می‌کنم. برنامه ما این است که اعضای کادر فنی در شهرهای مختلف پخش شوند تا بتوانیم بازی‌ها را به‌صورت هم‌زمان از نزدیک ببینیم.

وی ادامه داد: نتایج برخی مسابقات در هفته‌های ابتدایی که با اختلاف گل زیادی همراه بود، نشان می‌دهد تعادل مورد نظر میان تیم‌ها وجود ندارد. به نظرم فاصله سطح فنی تیم‌های لیگ نباید تا این اندازه زیاد باشد. با این حال برگزاری لیگ و حضور بازیکنان در چرخه مستمر مسابقات، تمرینات روزانه و رقابت به آماده نگه داشتن آن‌ها کمک می‌کند و از این نظر برای تیم ملی مفید است.

درهای تیم ملی به روی استعدادهای جدید باز است

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان با اشاره به احتمال دعوت از بازیکنان جدید به اردوها گفت: چند بازیکن در لیگ هستند که عملکردشان نظر ما را جلب کرده و به فهرست تیم ملی نزدیک شده‌اند. امیدواریم تا نیم‌فصل بتوانیم نفرات جدیدی را به تیم اضافه کنیم. تغییراتی که اکنون در ترکیب تیم ملی مشاهده می‌شود تغییرات اولیه است و این روند ادامه خواهد داشت. درهای تیم ملی همچنان به روی بازیکنان مستعد باز است.

مظفر همچنین درباره ظرفیت تیم ملی جوانان برای حضور در تیم بزرگسالان خاطرنشان کرد: در تیم جوانان نیز بازیکنانی حضور دارند که می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند و از آن‌ها برای شرکت در اردوهای تیم ملی بزرگسالان دعوت کنیم. کسب مدال برنز در المپیک را هم به اعضای این تیم تبریک می‌گویم. این موفقیت باعث افتخار جامعه فوتسال زنان ایران است. امیدوارم بتوانیم از استعدادهای این تیم نیز در مسیر تقویت تیم ملی بزرگسالان استفاده کنیم.