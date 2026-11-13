به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران در حالی با قهرمانی در تورنمنت چین به کار خود پایان داد که این مسابقات فرصتی مهم برای بازگشت ملی‌پوشان به فضای رقابت‌های بین‌المللی و ارزیابی شرایط تیم در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های داخل سالن آسیا بود. هرچند کسب عنوان قهرمانی اتفاق مثبتی برای شاگردان شهرزاد مظفر محسوب می‌شود اما شکست تاریخی مقابل چین نیز نکته‌ای بود که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

فرصت مهم برای بازگشت به میدان

تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از مدت‌ها دوری از رقابت‌های بین‌المللی در تورنمنت چین فرصت پیدا کرد تا شرایط خود را در برابر حریفان خارجی محک بزند. ملی‌پوشان در این مسابقات دو بار برابر تیم چین و دو بار مقابل هنگ‌کنگ به میدان رفتند و در مجموع با ثبت سه پیروزی و یک شکست عنوان قهرمانی را به دست آوردند. ایران در نهایت به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چین در جایگاه نخست قرار گرفت و جام قهرمانی را بالای سر برد.

حضور در چنین تورنمنتی را باید اتفاقی مثبت در برنامه آماده‌سازی تیم ملی دانست به‌ ویژه اینکه فوتسال زنان ایران پس از ناکامی در نخستین دوره جام جهانی و وقفه‌ای که در برنامه‌های این تیم ایجاد شد به حضور در مسابقات تدارکاتی و تجربه رقابت با تیم‌های خارجی نیاز داشت. فدراسیون فوتبال نیز با فراهم کردن فرصت حضور ملی‌پوشان در چین گام مهمی برای بازگرداندن تیم به شرایط مسابقه برداشت.

این مسابقات علاوه بر فراهم کردن فرصت محک خوردن بازیکنان امکان ارزیابی نقاط قوت و ضعف تیم را نیز در اختیار کادر فنی قرار داد. البته نتیجه نهایی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش میزان آمادگی تیم ملی باشد و بررسی عملکرد ایران در جریان مسابقات اهمیت بیشتری دارد.

شکست تاریخی که نباید نادیده گرفته شود

در کنار قهرمانی ایران ثبت یک شکست مقابل چین نیز از اتفاقات مهم این تورنمنت بود. تیم ملی فوتسال زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ رقابت‌های خود برابر چین شکست خورد. اتفاقی که اگر چه به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بحرانی جدی در فوتسال زنان باشد ولی می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر برای کادر فنی و فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شود.

شکست مقابل میزبان در شرایطی رقم خورد که چین یکی از رقبای مهم ایران در سطح آسیا به شمار می‌رود و نتیجه این مسابقه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره فاصله فنی دو تیم در اختیار کادر فنی قرار دهد. بنابراین قهرمانی در تورنمنت چین نباید باعث شود نقاط ضعف احتمالی تیم در جریان این رقابت‌ها نادیده گرفته شود. کادر فنی باید با بررسی دقیق عملکرد بازیکنان دلایل این شکست را شناسایی کند و برای برطرف کردن ایرادهای احتمالی در فرصت باقی‌مانده برنامه داشته باشد.

نگاه ایران به هدف اصلی در ریاض

در شرایطی که هفتمین دوره بازی‌های داخل سالن آسیا به دلیل تغییر برنامه از آذر ۱۴۰۵ به فروردین سال آینده موکول شده تیم ملی فوتسال زنان فرصت بیشتری برای آماده‌سازی در اختیار دارد. این تغییر زمان می‌تواند به کادر فنی کمک کند تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر شرایط بازیکنان را به سطح مطلوب‌تری برساند و برای حضور در یکی از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو آماده شود.

ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های داخل سالن آسیا به مقام‌های نایب‌قهرمانی و سومی دست یافته اما هنوز موفق به کسب مدال طلا نشده است. به همین دلیل رقابت‌های ریاض می‌تواند فرصتی برای پایان دادن به انتظار چندساله فوتسال زنان ایران باشد.