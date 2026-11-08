به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز یکشنبه هفدهم آبان از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت تهران به مصاف تیم هنگ‌کنگ رفت و موفق شد با نتیجه ۹ بر یک حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار ملی‌پوشان ایران با ارائه نمایشی هجومی و هماهنگ ۹ بار دروازه هنگ‌کنگ را باز کردند. زهرا کیانی نیز با درخشش در این مسابقه عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

گلهای ایران را در این دیدار مارال ترکمان(۲)، زهرا کیانی(۲)آرزو کریمی(۲)مهتاب بنایی و مریم سید به ثمر رساندند. همچنین شوت مارال ترکمان و برخورد به بازیکن تیم حریف باعث شد تا گل آخر وارد دروازه هنگ کنگ شود.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه این تورنمنت فردا سه شنبه ۱۹ آبان به مصاف تیم میزبان چین خواهد رفت.