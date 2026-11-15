به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه شورای تنقیح سیاست‌های کلی نظام، صبح یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار شد.

در این جلسه که سیدمرتضی نبوی، رئیس دفتر هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، سیدصمد موسوی خوشدل، حقوقدان و عضو هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، بهزاد پورسید، عضو حقوقدان شورای نگهبان و شورای راهبردی تنقیح قوانین کشور، محسن نجفی‌خواه، حقوقدان و جمعی از مدیران و کارشناسان دبیرخانه مجمع نیز حضور داشتند، گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی نظام درباره وضعیت تنقیحی سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده ارائه و بررسی شد.

این گزارش به موضوعاتی از جمله دسته‌بندی و طبقه‌بندی یکپارچه و موضوعی سیاست‌ها، شناسایی موارد تکرار، تداخل و تعارض، تعیین سیاست‌های ناسخ و منسوخ و نیز سیاست‌هایی که موضوعیت آن‌ها منتفی یا اهدافشان محقق شده است، می‌پرداخت. همچنین مواردی از سیاست‌های کلی که از حیث برخورداری از ویژگی کلی بودن، صراحت، شفافیت و استحکام نیازمند بررسی و اصلاح هستند، مطرح و پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه بررسی شد.

بررسی مفهوم سیاست کلی، تبیین شاخص‌ها و معیارهای تنقیح و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در دبیرخانه مجمع برای تنقیح سیاست‌های کلی، از دیگر محورهای این جلسه بود.

عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع در این نشست با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در فرآیند تنقیح سیاست‌های کلی اظهار داشت: با نگاه جزئی نمی‌توان سیاست‌های کلی را تنقیح کرد؛ بلکه باید با نگاهی جامع، اهداف، روش‌ها و حتی عبارات سیاست‌ها را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داد.

سرپرست دبیرخانه مجمع با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تنقیح سیاست‌های کلی خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغ ایشان، هم سیاست‌های کلی گذشته باید تنقیح و در صورت لزوم بازنگری شوند و هم سیاست‌هایی که در آینده ابلاغ می‌شوند، باید از ابتدا منقح، مستحکم، صریح و شفاف باشند.

وی افزود: پیشنهادهای اصلاحی و تنقیحی باید با دقت و به‌صورت مستند آماده و ارائه شوند تا فرآیند تنقیح سیاست‌های کلی به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و با برنامه مشخص و زمانبدی شده پیش برود.

گفتنی است، تنقیح سیاست‌های کلی و بازنگری در آن‌ها در صورت لزوم، از تأکیدات رهبر شهید انقلاب در احکام انتصاب اعضای دوره‌های هشتم و نهم مجمع بوده است؛ به‌گونه‌ای که در پیوست حکم دوره هشتم، مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، بر شناسایی سیاست‌های همچنان لازم‌الاجرا و مطالعه و بازبینی سایر سیاست‌ها با مدیریت دبیرخانه مجمع، به‌منظور تهیه و ارائه مجموعه‌ای کامل، منقح و یکپارچه از سیاست‌های کلی نظام تأکید شده است.