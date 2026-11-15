به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر یکشنبه در همایش مشاوره تحصیلی دانش‌آموزان دختر اردبیل با دلواپسی از نتیجه استان در آزمون سراسری اظهار کرد: رتبه و شمار پذیرفته‌شدگان اردبیل در کنکور مطلوب نیست و باید زمینه رشد علمی دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به نقش دانش در ماندگاری و سربلندی کشور افزود: ماندگاری کشور و اقتدار ملی به پیشرفت علمی گره خورده است. در نبرد اخیر، ایستادگی هشت‌ماهه در برابر قدرت‌های بزرگ با تدبیر شهید محقق شد. دنیای کنونی بر پایه اندیشه و دانش می‌چرخد؛ از این رو به برگزیدگان علمی نیاز داریم و قرار است متخصصانی در کنار دانش‌آموزان، مهارت‌های علمی و تحصیلی را آموزش دهند. او محیط آموزشی را نیز عرصه اقتدار ملی خواند.

امام‌جمعه اردبیل، مصلی را تنها محل نماز جمعه ندانست و آن را کانون فرهنگی و محیطی علمی و تربیتی برای دانش‌آموزان معرفی کرد که می‌توانند از توان آن در حوزه‌های علمی و ورزشی بهره ببرند؛ حتی زیرزمین آن به وسایل ورزشی مجهز شده است.

وی دانش را قدرت خواند و گفت: کشوری که علم دارد، کمتر در معرض تجاوز قرار می‌گیرد و کشور بی‌بهره از دانش، آماج چیرگی دیگران می‌شود. به گفته او، کاهش بخش‌هایی از ایران در گذشته دو علت داشت: فرمانروایان ناشایست و ناتوانی در همگامی با پیشرفت علمی جهان.

آیت الله عاملی دو انتظار مهم را که شهید بر آن تأکید داشت، یادآور شد: رسیدن به جایگاهی که برای آشنایی با یافته‌های علمی ایران، دیگران ناچار به آموختن فارسی شوند؛ و حرکت دانشمندان کشور از همان نقطه‌ای که پیشرفت علم جهان متوقف شده است تا با عبور از محدوده‌های دانش، دستاورد تازه‌ای برای بشریت رقم بخورد.