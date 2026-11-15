به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به گزارش تحلیل پیام‌های سامانه ۱۳۷ مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران اظهار کرد: بررسی و مقایسه پیام‌های ثبت‌شده در بازه ۶۸ روزه، از ۱۶ شهریور تا ۲۲ آبان‌ماه در سه سال متوالی، نشان‌دهنده کاهش قابل توجه پیام‌های شهروندان در حوزه نظافت و تنظیف شهر است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، تعداد پیام‌های سامانه ۱۳۷ در این بازه زمانی از ۸۹ هزار و ۶۰۱ پیام در سال ۱۴۰۳ و ۸۹ هزار و ۸۲۷ پیام در سال ۱۴۰۴، به ۶۷ هزار و ۶۰۹ پیام در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ به این ترتیب، تعداد پیام‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی میزان رضایتمندی عمومی از نظافت و تنظیف شهر در دو ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، اظهار کرد: این نتایج بیانگر عزم جدی این سازمان و مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران برای ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان است.

الفت‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم روند بهبود خدمات شهری خاطرنشان کرد: کاهش پیام‌های شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، انگیزه مجموعه مدیریت پسماند را برای تلاش بیشتر و ارتقای سطح خدمات دوچندان می‌کند و امیدواریم با استمرار این رویکرد، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت نظافت و پاکیزگی پایتخت باشیم.