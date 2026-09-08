تغییر سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، مراسم تکریم و معارفه سرپرست سازمان امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، با حضور داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران برگزار شد و در این مراسم از خدمات و تلاش‌های محسن قضاتلو در دوره مسئولیت وی قدردانی و محمدعلی الفت‌پور به‌عنوان سرپرست جدید سازمان معرفی شد.



در این جلسه، داوود گودرزی با قدردانی از تلاش‌های محسن قضاتلو و کارکنان سازمان مدیریت پسماند، به فعالیت‌های گسترده این مجموعه در یک سال گذشته، از جمله اجرای عملیات گسترده پاک‌سازی در مراسم اربعین و جاماندگان، وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و همچنین سایر مأموریت‌های ویژه اشاره کرد و گفت: در دوره مسئولیت او با مجاهدت شبانه‌روزی همکاران سازمان، از بخشی از چالش‌های اصلی حوزه نظافت و پاکیزگی شهر عبور کردیم.



وی با بیان اینکه مدیریت پسماند حوزه‌ای چندبعدی و پیچیده است که از برنامه‌ریزی و طراحی راهبردها تا جلب مشارکت شهروندان و اجرا و نظارت بر عملیات را در برمی‌گیرد، افزود: قضاتلو در این مسیر صادقانه تلاش کرد و به لطف الهی بخشی از اهداف تعیین‌شده محقق شد.



گودرزی همچنین ضمن خیرمقدم به محمدعلی الفت‌پور به مسئولیت پیشینش در شهرداری منطقه ۱۵ اشاره و تأکید کرد: او با حوزه مدیریت پسماند بیگانه نیست و شناخت و اشراف مناسبی نسبت به این حوزه دارد و در مراحل اولیه طراحی برخی برنامه‌ها نیز از دیدگاه‌های وی استفاده شده است.



معاون شهردار تهران با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت افزایش سرعت اجرای ایده‌ها و مأموریت‌ها تأکید و اظهار کرد: باید با اقدام جهادی، روحیه جسورانه و انقلابی همچنین با همکاری و هم‌افزایی، تلاش کنیم بار بیشتری را از دوش مردم برداریم تا چرخه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی با سهولت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.



در ادامه این جلسه، محسن قضاتلو با اشاره به دوره ۲۰ ماه و ۲۰ روزه مسئولیت خود، حضور در عملیات نظافت و پاک‌سازی مسیر اربعین، تشییع و وداع با آقای شهید ایران و حضور پررنگ در مراسم ملی و مذهبی را از مهم‌ترین و گسترده‌ترین مأموریت‌های این دوره برشمرد و گفت: به لطف برنامه‌ریزی مناسب در معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست و سازمان، این مأموریت‌ها با موفقیت انجام شد.



وی با تأکید بر اهمیت و تنوع مأموریت‌های سازمان مدیریت پسماند، بخشی از اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت خود را تشریح کرد و از خرید ماشین‌آلات سنگین با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های انتقال بار پسماند ورودی به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه با احداث دو سکوی بیهقی و کوهک، کاهش پیام‌های سامانه ۱۳۷ در حوزه موش و سگ، کاهش دفن مستقیم پسماند به کمتر از پنج درصد، فعالیت کامل خطوط پردازش، اورهال خودروهای سنگین و ماشین‌آلات خدمات شهری و تأمین تجهیزات موردنیاز آواربرداری پس از جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان بخشی از اقدامات این دوره نام برد. همچنین خرید فرچه‌های برف‌روب و ماشین‌آلات با کاربری‌های جدید، اجرای نظام هماهنگ رفاهی برای کارکنان، پیگیری موضوعات مربوط به‌سختی کار، بیمه سخت و زیان‌آور کارکنان مجتمع آرادکوه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.



محمدعلی الفت‌پور، سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند نیز با قدردانی از خدمات قضاتلو، دوره مسئولیت وی را همراه با تلاش و مجاهدت خالصانه توصیف کرد و گفت: به‌عنوان یک شهروند از زحمات ایشان و تمامی کارکنان سازمان مدیریت پسماند تشکر می‌کنم.



وی با اشاره به تأکید شهردار تهران درباره دشواری و اقتضائات خاص حوزه پسماند، پذیرش مسئولیت در این سازمان را مأموریتی سنگین دانست و افزود: در این مسئولیت، انجام درست کار و تلاش برای مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با جانمایی افراد متناسب با توانمندی‌هایشان، سیاست‌های شهردار تهران و انتظارات مدیریت شهری را با جدیت دنبال کنیم.



الفت‌پور در پایان با بیان اینکه برای موفقیت در این مسیر به دعای خیر مردم نیاز دارد، تصریح کرد: تلاش برای مردم و جلب رضایت شهروندان مهم‌ترین هدف ما در سازمان مدیریت پسماند خواهد بود. امیدوارم که در انجام این مسئولیت شرمنده مردم و شهدای خدمت نباشم.