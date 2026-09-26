بازدید مسئولان از ناوگان لجستیکی و تجهیزات خدمات شهری ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اسکندرنیا، فرماندار شهرستان ساری هم‌زمان به همراه سیدحسن احمدی شهردار ساری، پرویز شعبانی عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری از ناوگان لجستیکی و تجهیزات خدمات شهری شهرداری ساری بازدید کرد.

اسکندرنیا در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری، بر ضرورت آمادگی کامل مدیریت شهری برای مواجهه با بحران‌های احتمالی تأکید کرد و گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع سیلاب و طوفان، شهرداری باید آمادگی لازم برای مدیریت شرایط اضطراری را داشته باشد.

وی افزود: امکانات و تجهیزات موجود نشان‌دهنده حرکت ساری در مسیر ارتقای خدمات شهری است و با تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، شهروندان نباید دغدغه‌ای در حوزه خدمات شهری، مدیریت پسماند و مقابله با حوادث داشته باشند.

فرماندار ساری همچنین با اشاره به اجرای طرح زمان‌بندی جمع‌آوری پسماند، از شهروندان خواست زباله‌های خود را رأس ساعت ۲۰ در مخازن تعیین‌شده قرار دهند.

وی اظهار کرد: شعار «ساری ۲۰» می‌تواند به‌عنوان یک قاعده ساده در ذهن شهروندان باقی بماند؛ به این معنا که ساعت ۲۰، زمان تحویل پسماند در شهر ساری است.

اسکندرنیا با اشاره به خرید یک‌هزار مخزن جدید توسط شهرداری ساری گفت: این مخازن در چند مرحله وارد چرخه خدمات‌رسانی خواهند شد و همکاری شهروندان در رعایت زمان تعیین‌شده، به ساماندهی بهتر فرایند جمع‌آوری پسماند و کاهش پراکندگی زباله در معابر کمک می‌کند.

فرماندار ساری از فعال‌تر شدن سامانه ۱۳۷ نیز خبر داد و گفت: همان‌گونه که سامانه ۱۲۵ برای ارائه خدمات آتش‌نشانی فعال است، سامانه ۱۳۷ نیز باید به‌عنوان پل ارتباطی شهروندان با مدیریت شهری، در دریافت و پیگیری به‌موقع درخواست‌ها و مشکلات شهری فعال باشد.

وی با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن ساری در جایگاه شایسته یک مرکز استان و پایتخت تاریخی طبرستان، افزود: استاندار مازندران پیگیر جدی موضوعات مربوط به عمران شهری، مدیریت پسماند، ساماندهی آب‌های سطحی و ارتقای خدمات شهری است و فرمانداری نیز با افزایش نظارت، در کنار شهرداری برای رفع مشکلات تلاش خواهد کرد.

اسکندرنیا همچنین با اشاره به تشکیل تیم حقوقی در شهرداری ساری اظهار کرد: تیمی ۲۰ نفره برای پیگیری پرونده‌های حقوقی شهرداری فعال شده و در برخی پرونده‌ها نیز آرای مطلوبی به نفع شهرداری و شهروندان صادر شده است.

وی تأکید کرد: باید با جدیت از حقوق شهر و شهرداری دفاع شود و مدیریت شهری نیز باید بر پایه وفاق، وحدت و خدمت به شهروندان حرکت کند؛ در این مسیر وابستگی‌های جریانی، جناحی، گروهی و شخصی نباید دخالتی داشته باشد.

شهردار ساری: مشارکت شهروندان در اجرای «ساری ۲۰» ضروری است

در ادامه این بازدید، سیدحسن احمدی، شهردار ساری نیز با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در مدیریت پسماند، از مردم خواست زباله‌های خود را رأس ساعت ۲۰ در مخازن تعیین‌شده قرار دهند.

وی گفت: اجرای طرح «ساری ۲۰» با هدف ساماندهی روند جمع‌آوری پسماند، کاهش پراکندگی زباله در معابر و ارتقای نظافت شهری انجام می‌شود و مشارکت شهروندان در رعایت زمان تعیین‌شده، نقش مهمی در افزایش نظم و پاکیزگی شهر دارد.

شهردار ساری افزود: با اضافه شدن ماشین‌آلات و خودروهای حمل زباله به ناوگان خدمات شهری، ظرفیت شهرداری برای جمع‌آوری و انتقال پسماند افزایش یافته است.

احمدی از شهروندان خواست با نیروهای خدمات شهری و پاکبانان همکاری کنند تا روند ارائه خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.