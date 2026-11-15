سرهنگ میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد قاطع پلیس راه با تخلفات حادثه‌ساز اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای، مأموران پلیس راه استان اصفهان طی یک ماه گذشته با رصد و کنترل محورهای مواصلاتی، ۷۲۴ دستگاه خودروی متخلف را که با سرعت‌های بحرانی در جاده‌ها تردد می‌کردند، شناسایی و توقیف کردند.

وی همچنین از راه‌اندازی سیستم هوشمند نظارت بر سرعت وسایل نقلیه در پلیس راهور فراجا خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه، نظارت بر سرعت وسایل نقلیه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند و به‌صورت مستمر تقویت می‌شود و تخلفات سرعت با دقت بیشتری مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه رانندگان نباید تصور کنند تخلفات سرعت از دید پلیس پنهان می‌ماند، تصریح کرد: توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی در کنار حضور میدانی مأموران، امکان کنترل مؤثرتر رفتارهای پرخطر رانندگان را فراهم می‌کند و با متخلفان حادثه‌ساز برابر مقررات برخورد خواهد شد.

سرعت غیرمجاز فرصت واکنش رانندگان را کاهش می‌دهد

میرزایی با اشاره به پیامدهای تردد با سرعت‌های بحرانی بیان کرد: افزایش سرعت علاوه بر کاهش فرصت واکنش راننده، احتمال از دست رفتن کنترل خودرو و شدت صدمات ناشی از تصادفات را به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی افزود: هیچ عجله‌ای ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ امنیت خود و دیگر کاربران جاده‌ها نقش‌آفرینی کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان تأکید کرد: جاده‌های استان عرصه جولان رانندگان پرسرعت نیست و پلیس راه با استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی، کنترلی و قانونی، اجازه نخواهد داد رفتارهای پرخطر امنیت و جان سایر کاربران ترافیک را تهدید کند.