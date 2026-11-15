به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی، ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: ۳۰۰ هکتار از اراضی بیابانی منطقه چاه حیدر برجک شهرستان جازموریان بذرکاری شد.

وی افزود: این اقدام در قالب پویش مردمی و با استفاده از بذر گونه‌های بومی و مقاوم منطقه از جمله کنار، کهور، اسکنبیل و شهم انجام شده است.

کریمی، با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه و خشکیدگی تالاب جازموریان، توسعه پوشش گیاهی و استفاده از گونه‌های بومی را از راهکارهای مؤثر در تثبیت خاک، مقابله با بیابان‌زایی و کاهش گردوغبار دانست.

وی افزود: مشارکت جوامع محلی در حفاظت و نگهداری از عرصه‌های بذر کاری‌شده از برنامه‌های این طرح می باشد.