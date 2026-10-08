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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

رفع تصرف ۲ هزار مترمربع از بستر رودخانه پاتک نودژ در منوجان

رفع تصرف ۲ هزار مترمربع از بستر رودخانه پاتک نودژ در منوجان

کرمان- دو هزار مترمربع از بستر رودخانه پاتک نودژ در شهرستان منوجان با هدف صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها، جلوگیری از تجاوز به اراضی بستر و کاهش خطرات احتمالی ناشی از سیلاب، رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حفاظت از منابع آبی و صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها، مدیریت منابع آب شهرستان منوجان با انجام پایش و بازدیدهای میدانی از محدوده رودخانه پاتک نودژ در بخش مرکزی این شهرستان، نسبت به شناسایی و رفع تصرف از ۲ هزار مترمربع از بستر این رودخانه اقدام کرد.

این اقدام با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی و هشدارهای هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با سیلاب‌های احتمالی انجام شد.

تصرف بستر رودخانه‌ها می‌تواند با محدود کردن مسیر طبیعی جریان آب، ظرفیت عبور سیلاب را کاهش دهد و زمینه بروز خسارت به اراضی، تأسیسات و مناطق پیرامونی را فراهم کند.

مدیریت منابع آب شهرستان منوجان در همین راستا، پایش مستمر بستر و حریم رودخانه‌ها و برخورد با تصرفات غیرمجاز را در دستور کار دارد تا ضمن حفظ مسیر طبیعی عبور جریان آب، از ایجاد موانع در مسیر رودخانه‌ها و تشدید خطرات احتمالی در زمان بارندگی جلوگیری شود.

کد مطلب 6971860

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