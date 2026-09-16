نقش راهبردی جازموریان در اقتصاد جنوب کرمان؛ ۱۰ هزار شغل در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در بازدید از روند احداث منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در محدوده پل بهادرآباد و نزدیکی روستای رضا آباد از توابع شهرستان رودبار جنوب گفت: شاخصترین عملکرد این منطقه، ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در چشمانداز اجرای کامل طرحهای این منطقه است.
وی با اشاره به تصویب نهایی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در هیئت دولت در پایان سال گذشته افزود: پس از انجام مراحل تصویب و فراهم شدن مقدمات، روند اجرایی این منطقه در حال پیگیری است.
استاندار کرمان افزود: با پیگیری سرمایهگذاران، عملیات نقشهبرداری و تهیه طرح جامع منطقه انجام شده و عملیات حصارکشی منطقه ویژه جازموریان نیز به زودی آغاز خواهد شد.
طالبی، ادامه داد: مقدمات لازم برای آغاز طرحهای اقتصادی پیشبینیشده در این محدوده در حال انجام است و امیدواریم در کمترین فرصت، با ایجاد شرایط لازم و با حضور مقامات کشوری، فعالیت منطقه بهصورت رسمی آغاز شود.
وی منطقه ویژه جازموریان را دارای نقش بسیار تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی جنوب استان کرمان دانست و گفت: اجرای کامل طرحهای این منطقه میتواند در اقتصاد منطقه و ارتقای معیشت مردم جنوب استان نقشآفرین باشد.
استاندار کرمان بر نقش ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در چشمانداز اجرای کامل طرحهای منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تأکید کرد و افزود: طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تدوین و بررسی شده و اقدامات اولیه برای تجهیز کارگاه نیز انجام گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین براساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات دیوارکشی محدوده منطقه ویژه اقتصادی جازموریان طی سه تا چهار ماه آینده آغاز خواهد شد.
گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی جازموریان با هدف فراهم سازی زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در جنوب استان کرمان در حال احداث و پیگیری است.
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