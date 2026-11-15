به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، اکران ویژه فیلم مستند سینمایی «ستار الکلاسیکو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هادی شریعتی شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان عرصه مستند و سینما، مخاطبان و اهالی رسانه، توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

هادی شریعتی کارگردان اثر با تشکر از حضور مخاطبان و همچنین عوامل فیلم گفت: این فیلم حاصل زحمات گروهی بسیار کوچک است. این گروه به مدت پنج سال روی فیلم کارکرد. من از همان زمانی که تحقیق و پژوهش را آغاز کردم، فیلمبرداری را نیز به طور هم‌زمان شروع کردم. حدود ۳۰ درصد از کار پیش رفته بود که همه‌گیری کرونا اتفاق افتاد و فیلمبرداری متوقف شد. بااین‌حال، من همچنان کار را ادامه دادم و نمی‌خواستم ماجرای کرونا وارد فیلم شود چرا که حس می‌کردم یکدستی فیلم از بین می‌رود و تمرکز ما باید بر همان شخصیت‌هایی باشد که در اختیار داریم. به همین دلیل، بسیار اصرار داشتم که فیلم به همان شیوه‌ای که از نظر من درست است، ساخته شود. حاصل این تلاش، فیلم «ستار الکلاسیکو» شده است.

وی ادامه داد: امیدوارم از تماشای این فیلم لذت ببرید و اثر جایی در ذهن شما باز کند چرا که به‌هرحال، این فیلم به منطقه‌ای از ایران می‌پردازد که کمتر درباره آن مستند دیده‌ایم و ظرفیت آن را دارد که بسیار بیش از این مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

شریعتی با اشاره به لزوم نمایش گسترده فیلم‌های مستند گفت: این برنامه فرصتی ارزشمند برای سینمای مستند است، فارغ از اینکه چه تعداد مخاطب داشته باشد. حتی در شرایطی که با آلودگی هوا و دیگر مسائل مواجه هستیم. امیدواریم دست‌کم همین دریچه‌های نمایش گروهی فیلم نیز بسته نشوند چراکه همه ما می‌دانیم در چه شرایطی زندگی می‌کنیم. از نظر من، هنوز این فرصت وجود دارد که بتوانیم به بهانه سینمای شریف مستند، دور هم جمع شویم.

«ستار الکلاسیکو» مستندی ورزشی و بیوگرافیک است که زندگی پرفرازونشیب یکی از قهرمانان کمتر شناخته‌شده اسب‌سواری ایران را روایت می‌کند و به دنیای اسب‌دوانی و شرط‌بندی در مناطق ترکمن‌نشین می‌پردازد، سنتی که بافرهنگ و مناسبات اجتماعی مردم این مناطق پیوند خورده است.

این فیلم تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و پس از اکران سینماها به‌صورت آنلاین به نمایش درمی‌آید.