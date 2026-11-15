به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، در بازدید از پروژه احداث ساختمان اداری حفاظت محیط زیست شهرستان ری، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی آن را بررسی کرد. معاون توسعه مدیریت، منابع و حقوقی اداره کل نیز در این بازدید حضور داشت.

عباس‌نژاد در جریان بررسی مراحل اجرای ساختمان اداری حفاظت محیط زیست شهرستان ری و دریافت گزارش اقدامات انجام‌شده، بر رعایت الزامات فنی و مهندسی، حفظ کیفیت عملیات ساختمانی و توجه به استانداردهای ایمنی تأکید کرد. او همچنین خواستار نظارت مستمر بر عملکرد عوامل اجرایی پروژه شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های مناسب برای انجام مأموریت‌های قانونی و تخصصی این مجموعه گفت: شهرستان ری به دلیل گستردگی فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و عمرانی، از مناطق مهم استان در حوزه نظارت و پایش زیست‌محیطی است. فراهم‌سازی فضای اداری استاندارد و متناسب با نیازهای این شهرستان می‌تواند توان اجرایی و نظارتی حفاظت محیط زیست را ارتقا دهد.

وی درباره کارکرد ساختمان در دست احداث افزود: این ساختمان با هدف تأمین فضای مناسب برای استقرار واحدهای اداری و تخصصی، بهبود شرایط کاری کارکنان، تسهیل فرایندهای اداری و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف در حال اجراست. بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و پیگیری مؤثرتر مسائل زیست‌محیطی شهرستان را فراهم کند.

عباس‌نژاد در پایان بر پیگیری منظم پیشرفت فیزیکی پروژه و تلاش برای تکمیل آن مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب تأکید کرد. او خواستار اجرای دقیق ضوابط فنی، حفظ کیفیت ساخت و رعایت کامل الزامات ایمنی در همه مراحل عملیات عمرانی شد.