به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده برای افزایش ظرفیت مراکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرفیت مراکز ماده ۱۶ استان در سطح ۲۵۰ نفر باقی مانده بود و در این مدت اقدام مؤثری برای افزایش تعداد تخت‌ها انجام نشده بود.

وی افزود: در یک سال و نیم اخیر و با پیگیری مدیریت ارشد استان، زمینه اختصاص هزار تخت جدید برای نگهداری و درمان این افراد فراهم شده و موافقت‌های لازم و موافقت اصولی ایجاد مراکز جدید نیز دریافت شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این طرح گفت: افزایش ظرفیت مرکز قدیمی سراب نیلوفر به میزان ۱۵۰ تخت در دستور کار قرار دارد و مجوزهای مربوط به آن صادر شده است؛ برای بهره‌برداری از این بخش، سازمان بهزیستی باید مراحل قانونی و مجوزهای مورد نیاز را تکمیل کند.

فخری ادامه داد: همچنین ایجاد مرکز ویژه بانوان با ظرفیت ۱۵۰ نفر در مرکز چشمه‌سفید پیش‌بینی شده که مجوز بهره‌برداری آن با پیگیری استاندار به شهرداری ابلاغ شده است. در کنار این طرح‌ها، راه‌اندازی یک مرکز ۲۰۰ نفره در اسلام‌آبادغرب و مرکز دیگری با ظرفیت ۵۰۰ نفر در محل زندان قدیم حاجی‌آباد کرمانشاه نیز در برنامه قرار دارد.

وی توسعه ظرفیت مراکز ماده ۱۶ را اقدامی کم‌سابقه در استان دانست و تصریح کرد: این برنامه با حمایت و پیگیری منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و همکاری ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به مرحله اجرا رسیده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مأموریت این مراکز به نگهداری افراد محدود نمی‌شود، عنوان کرد: افراد پذیرش‌شده متناسب با شرایط خود، به مدت سه تا گاهی شش ماه تحت مراقبت و درمان قرار می‌گیرند و در این دوره، برنامه‌های بازتوانی، توانمندسازی، بازسازی روحی، روانی و جسمی و آموزش مهارت‌های لازم برای بازگشت به جامعه برای آنان اجرا می‌شود.

فخری بازگشت افراد به زندگی عادی و اجتماع را از اهداف اصلی مراکز ماده ۱۶ برشمرد و خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود افراد پس از گذراندن دوره درمان و توانمندسازی، با آمادگی بیشتری به خانواده و جامعه بازگردند.

وی با اشاره به مطالبه شهروندان برای ساماندهی معتادان متجاهر افزود: کمبود ظرفیت نگهداری و درمان این افراد از دغدغه‌های مردم بوده و توسعه مراکز ماده ۱۶ می‌تواند در پاسخ به این مطالبه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و سلامت عمومی نقش داشته باشد.