فرماندار کرمانشاه: ساماندهی مراکز ماده ۱۶ در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه صبح چهارشنبه به ریاست محمد مبین، فرماندار کرمانشاه، و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه مقابله با کشت گیاهان ممنوعه، وضعیت کمپ‌ها و مراکز ماده ۱۶ و همچنین نحوه نظارت بر مراکز ترک اعتیاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، نیروی انتظامی و مرکز مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: نزدیک به ۹ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گیاهان ممنوعه با همکاری دستگاه‌های مختلف شناسایی و امحا شده است. وی همچنین از همراهی بخشداران، دهیاری‌ها و مجموعه‌های قضایی و امنیتی در اجرای این طرح قدردانی کرد.

مبین با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای، خواستار آغاز برنامه‌ریزی برای سال آینده از هم‌اکنون شد و گفت: شناسایی کشت‌کنندگان، ایجاد بانک اطلاعاتی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی باید در دستور کار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد. وی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، ترویج کشت زعفران و پرداخت تسهیلات را از راهکارهای مؤثر در کاهش گرایش به کشت گیاهان ممنوعه دانست.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی و اقدامات فرهنگی در مناطق آلوده تأکید کرد و افزود: نصب بنر و آگاهی‌رسانی از طریق بخشداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند در پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه مؤثر باشد.

در بخش دیگری از این جلسه، وضعیت کمپ‌ها و مراکز ماده ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت. فرماندار کرمانشاه با اشاره به کمبود ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر اظهار کرد: کلانشهر کرمانشاه با وجود جمعیت قابل توجه، تنها یک مرکز ماده ۱۶ دارد، در حالی که برخی استان‌های کم‌جمعیت‌تر از چند مرکز برخوردار هستند.

مبین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای دریافت مجوزهای قانونی راه‌اندازی مراکز جدید ماده ۱۶، بر ضرورت تسریع در ساماندهی معتادان متجاهر تأکید کرد و خواستار رفع نواقص مرکز چشمه سفید از سوی شهرداری شد تا این مرکز در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین بر احصای آخرین وضعیت مرکز حاجی‌آباد و فراهم کردن مقدمات لازم برای فعالیت آن تأکید کرد و گفت وضعیت تأمین آب اردوگاه سراب نیلوفر نیز باید در جلسه آینده شورا مورد پیگیری قرار گیرد. فرماندار کرمانشاه از اختصاص اعتبار از محل کمیته برنامه‌ریزی برای رفع نواقص مراکز مذکور خبر داد.

نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود و مقرر شد در جلسه آینده، بهزیستی گزارشی از تعداد کمپ‌های مجاز و غیرمجاز، برنامه‌ها و عملکرد این مراکز ارائه کند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بهداشت موظف شدند گزارشی از وضعیت کلینیک‌های درمان و ترک اعتیاد ارائه دهند.

فرماندار کرمانشاه در پایان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم و رسانه‌ها درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: کاهش کشت مواد ممنوعه، ساماندهی و درمان معتادان و پاسخگویی به مطالبات مردم از اهداف اصلی این اقدامات است.