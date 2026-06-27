جمع آوری هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمدپناه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: رویکرد اصلی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری است؛ چراکه هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از درمان است و می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی گسترده جلوگیری کند.

وی افزود: برنامه‌های پیشگیرانه در چهار محور خانواده، محله، مدارس و محیط‌های کار طراحی شده و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و اصلاح باورهای غلط درباره مصرف مواد مخدر است.

آموزش در خانواده، مدرسه و محیط کار

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده گفت: در خانواده‌ها، محلات و مراکز آموزشی، آموزش‌های مهارت‌محور و آگاهی‌بخش ارائه می‌شود و برای مدارس و دانشگاه‌ها نیز مربیان پیشگیری از اعتیاد به‌کارگیری شده‌اند.

محمدپناه ادامه داد: جشنواره‌های دانش‌آموزی، برنامه‌های مهارت زندگی و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس با هدف درگیر کردن دانش‌آموزان در تولید محتوا و راهکارهای پیشگیرانه برگزار می‌شود.

درمان و بازتوانی معتادان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به ظرفیت‌های درمانی استان گفت: در حال حاضر ۱۹۰ مرکز درمان اعتیاد متادون درمانی در استان فعال است که بخشی دولتی و بخش عمده آن خصوصی هستند و به حدود ۲۱ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: همچنین مراکز ماده ۱۵ برای درمان سرپایی و مراکز ماده ۱۶ برای نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان فعال است و فرآیند درمان در این مراکز شامل سم‌زدایی، مشاوره و توانمندسازی است.

بازتوانی و اشتغال بهبودیافتگان

محمدپناه با اشاره به برنامه‌های پس از درمان گفت: در قالب طرح صیانت پس از خروج، تلاش می‌شود بهبودیافتگان وارد بازار کار شوند و تاکنون بخشی از آنان در دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و واحدهای تولیدی مشغول به کار شده‌اند.

وی تأکید کرد: استمرار درمان نیازمند همکاری خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی است و بدون مشارکت جمعی، مقابله با این آسیب امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی اضافه کرد: هزار و ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر در کردستان جمع آوری شده اند که ۲۲۰ نفر آنان در مرکز ماده ۱۶ سنندج نگهداری می‌شوند.

وی با اشاره به دستگیری دو هزار و ۳۰۰ خرده فروش مواد مخدر در کردستان طی سال گذشته اعلام کرد: هزار و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.