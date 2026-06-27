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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

جمع آوری هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در کردستان

جمع آوری هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در کردستان

سنندج- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان گفت: هزار و ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر در کردستان جمع آوری شده اند که ۲۲۰ نفر آنان در مرکز ماده ۱۶ سنندج نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمدپناه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: رویکرد اصلی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری است؛ چراکه هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از درمان است و می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی گسترده جلوگیری کند.

وی افزود: برنامه‌های پیشگیرانه در چهار محور خانواده، محله، مدارس و محیط‌های کار طراحی شده و هدف آن افزایش آگاهی عمومی و اصلاح باورهای غلط درباره مصرف مواد مخدر است.

آموزش در خانواده، مدرسه و محیط کار

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده گفت: در خانواده‌ها، محلات و مراکز آموزشی، آموزش‌های مهارت‌محور و آگاهی‌بخش ارائه می‌شود و برای مدارس و دانشگاه‌ها نیز مربیان پیشگیری از اعتیاد به‌کارگیری شده‌اند.

محمدپناه ادامه داد: جشنواره‌های دانش‌آموزی، برنامه‌های مهارت زندگی و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس با هدف درگیر کردن دانش‌آموزان در تولید محتوا و راهکارهای پیشگیرانه برگزار می‌شود.

درمان و بازتوانی معتادان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به ظرفیت‌های درمانی استان گفت: در حال حاضر ۱۹۰ مرکز درمان اعتیاد متادون درمانی در استان فعال است که بخشی دولتی و بخش عمده آن خصوصی هستند و به حدود ۲۱ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: همچنین مراکز ماده ۱۵ برای درمان سرپایی و مراکز ماده ۱۶ برای نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان فعال است و فرآیند درمان در این مراکز شامل سم‌زدایی، مشاوره و توانمندسازی است.

بازتوانی و اشتغال بهبودیافتگان

محمدپناه با اشاره به برنامه‌های پس از درمان گفت: در قالب طرح صیانت پس از خروج، تلاش می‌شود بهبودیافتگان وارد بازار کار شوند و تاکنون بخشی از آنان در دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و واحدهای تولیدی مشغول به کار شده‌اند.

وی تأکید کرد: استمرار درمان نیازمند همکاری خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی است و بدون مشارکت جمعی، مقابله با این آسیب امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی اضافه کرد: هزار و ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر در کردستان جمع آوری شده اند که ۲۲۰ نفر آنان در مرکز ماده ۱۶ سنندج نگهداری می‌شوند.

وی با اشاره به دستگیری دو هزار و ۳۰۰ خرده فروش مواد مخدر در کردستان طی سال گذشته اعلام کرد: هزار و ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6872168

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