ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع عضو سه کارگر در سه واحد تولیدی جداگانه در اراک اظهار کرد: در دو حادثه جداگانه که در محدوده شهرک صنعتی شماره یک و سه‌راهی خمین اراک رخ داد، دو کارگر حین انجام فعالیت شغلی دچار آسیب شدند که در هر یک از این حوادث، آسیب وارده منجر به قطع انگشتان دست هر دو کارگر شد.

وی افزود: در حادثه سوم که در یک واحد صنعتی دامی در محدوده مسن‌آباد اراک به وقوع پیوست، یک کارگر از ناحیه مچ دست دچار آسیب شدید و قطع عضو شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در محیط‌های کاری گفت: رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و آموزش صحیح نحوه کار با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث شغلی و جلوگیری از آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر دارد.

نظری تاکید کرد: انتظار است کارفرمایان و کارگران با فراهم‌کردن شرایط ایمن محیط کار، نظارت مستمر بر عملکرد تجهیزات و آموزش کارکنان و رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، از وقوع حوادث تلخ و خسارت‌های جانی پیشگیری کنند.